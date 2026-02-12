Murió una de las tigresas más viejas del Parque Jaime Duque. Tenía 20 años

Resume e infórmame rápido

La Fundación Parque Jaime Duque, por medio de sus redes sociales, informó la muerte de una de las tigresas más viejas que vivía en la Reserva Natural Bioparque Wakatá. “Con gran tristeza comunicamos que falleció a causa de condiciones médicas asociadas a su avanzada edad”, señaló la entidad.

De acuerdo con el parque, la tigresa, perteneciente a la subespecie (Panthera tigris tigris o tigre de béngala), tenía 20 años, “superando la expectativa de vida promedio de su especie”, que, de acuerdo con National Geographic, puede ser de 10 a 15 años viviendo en su hábitat natural.

Durante los últimos dos años, por su edad, estuvo rodeada de una serie de cuidados por parte de los trabajadores del parque, quienes intentaron “regular su dieta, apoyarla en su movilidad mediante condicionamientos operantes y garantizar el suministro oportuno de sus medicamentos”.

En este tiempo, añadió el parque, el objetivo se centró “en brindarle bienestar, dignidad y tranquilidad en la etapa final de su vida. Sabemos que las despedidas duelen”.

En la publicación, aunque la entidad no precisó desde cuándo estaba en sus instalaciones, agradeció a las personas que “tuvieron la oportunidad de conocerla. Esperamos que su recuerdo permanezca vivo, como símbolo de su belleza, fortaleza y majestuosidad”.

Los tigres de Bengala, como explica National Geographic en su página web, se caracterizan por ser el segundo tigre más grande del mundo y por vivir en los bosques cálidos y húmedos o en los humedales de India, Bangladesh, Bután y Nepal.

Además, se distinguen de otras subspecies por su “pelaje naranja adornado con rayas marrones a negras”, añade la entidad. Aunque el color característico es el naranja, también existe una variante rara de pelaje blanco, que se conoce como tigre blanco.

