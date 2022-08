¿Necesitamos ciencia que nos prepare para escenarios climáticos catastróficos?

Así quedaron barrios enteros de California tras los devastadores incendios de 2018, cuando miles de personas debieron dejar sus hogares y desplazarse a otras ciudades. Foto: Agencia AFP

El cambio climático se ha convertido en algo que se atraviesa en nuestras vidas constantemente. No solo porque estamos siendo testigos de olas de calor sin precedentes como las que atraviesa Europa, sino porque es un tema que ya se filtra en las conversaciones, en la política y hasta en las películas. (Le sugerimos: Día del Sobregiro de la Tierra: ya consumimos los recursos de 2022)

Recientemente, la película “No Miren Arriba” (Don´t Look Up), que cuenta la historia de un par de científicos desesperados porque saben que un cometa destruirá la Tierra, pero nadie los toma enserio, se convirtió, para muchos, en la perfecta metáfora de lo que sucede con la crisis climática. Y aunque es bastante probable que los efectos que el cambio climático tiene sobre la Tierra no la destruyan en un instante, como en el caso del cometa, sino que serían colapsos más progresivos de ciertos sistemas, hay quienes empiezan a alertar que debemos prepararnos para escenarios más catastróficos.