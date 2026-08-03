Publicidad

Home

Ambiente
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Ni los más ricos se están escapando de los efectos del cambio climático

El cambio climático está alcanzando, incluso, a quienes parecían estar mejor protegidos. En Estados Unidos, el dinero ya no les permite a muchas personas aislarse, como lo hacían antes.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Alexander Nazaryan / The New York Times
03 de agosto de 2026 - 02:59 p. m.
En el caso de Europa, países como España y Francia han vivido unas de las más intensas olas de calor.
En el caso de Europa, países como España y Francia han vivido unas de las más intensas olas de calor.
Foto: EFE - Mariscal

Bienvenidos al verano del desastre: una temporada de incendios forestales y domos de calor, calles inundadas y cielos brumosos, tiburones que rondan playas muy concurridas, serpientes de cascabel que acechan en los senderos y praderas infestadas de garrapatas. Incluso el simple placer de comer una ensalada fresca se ha vuelto motivo de preocupación debido a un brote de

Por Alexander Nazaryan / The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

cambio climático

Estados unidos

Ola de calor

altas temperaturas

calor

verano

fenómeno de El Niño

Premium

PremiumEE

 

PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 25 minutos
sera que airearse con fajos de euros bajara el calor???????????
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.