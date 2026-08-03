Ni los más ricos se están escapando de los efectos del cambio climático

En el caso de Europa, países como España y Francia han vivido unas de las más intensas olas de calor.
Foto: EFE - Mariscal
Bienvenidos al verano del desastre: una temporada de incendios forestales y domos de calor, calles inundadas y cielos brumosos, tiburones que rondan playas muy concurridas, serpientes de cascabel que acechan en los senderos y praderas infestadas de garrapatas. Incluso el simple placer de comer una ensalada fresca se ha vuelto motivo de preocupación debido a un brote de
Por Alexander Nazaryan / The New York Times
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