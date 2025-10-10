No existe amenaza de tsunami en Colombia tras sismo en Pasaje de Drake: Dimar

Imagen de referencia. Según la Enciclopedia Británica, el Pasaje de Drake (también conocido como Estrecho de Drake) es un tramo de mar que separa el extremo sur de Sudamérica (el Cabo de Hornos, en Chile) de la Antártida (la Península Antártica). Foto: Getty Images - Furchin

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este viernes 10 de octubre, la Dirección General Marítima (Dimar) afirmó a través de su cuenta de X que no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano, luego de que se registrara un sismo de magnitud 7,8 con profundidad de 10 kilómetros registrado a las 3:29 hora local en el punto conocido como Pasaje de Drake.

De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa del #Pacífico de Colombia tras #sismo de magnitud 7.8, profundidad de 10 km, en el punto conocido como Pasaje del Drake ocurrido a las 15:29 hora local pic.twitter.com/HGFCaWQHhj — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) October 10, 2025

¿Qué es el Pasaje de Drake?

Según la Enciclopedia Británica, el Pasaje de Drake (también conocido como Estrecho de Drake) es un tramo de mar que separa el extremo sur de Sudamérica (el Cabo de Hornos, en Chile) de la Antártida (la Península Antártica).

Es una de las zonas marítimas más agitadas del planeta, famosa por sus fuertes vientos, corrientes intensas y oleaje extremo, ya que allí confluyen los océanos Atlántico, Pacífico y Antártico. Su anchura es de unos 800 kilómetros, y es la principal ruta natural de conexión entre el Atlántico y el Pacífico en el extremo sur del continente americano, antes de la construcción del Canal de Panamá.

Por su ubicación, los sismos registrados en esa zona suelen ocurrir en el límite entre las placas tectónicas Sudamericana y Antártica, y rara vez representan amenaza directa para la costa colombiana, debido a la gran distancia.

¿Por qué Colombia es un territorio sísmicamente activo?

Colombia es un país con una alta actividad sísmica, principalmente por su compleja configuración geológica. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en el territorio confluyen tres placas tectónicas —la de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe—, cuya interacción provoca movimientos en buena parte del país.

No obstante, la mayor concentración de sismos ocurre en el Pacífico, donde la placa de Nazca se introduce por debajo de la Sudamericana, generando la fosa oceánica y la cadena volcánica de los Andes. A esto se suma la subducción de la placa del Caribe y una zona muy particular al nororiente del país: el Nido Sísmico de Bucaramanga, cerca del municipio de Los Santos, donde se origina alrededor del 60 % de los sismos del territorio nacional. Este tipo de concentración inusual de actividad sísmica solo se ha identificado en tres lugares del mundo: Bucaramanga (Colombia), Vrancea (Rumania) y Hindu-Kush (Afganistán).

En promedio, en Colombia se registran cerca de 2.500 sismos cada mes, aunque la mayoría son imperceptibles para la población.

Respecto a la posibilidad de predecirlos, el SGC es claro: no es posible anticipar un sismo. Tal como explicaba el experto Fierro en una entrevista con El Espectador, estos fenómenos se originan por la acumulación de energía a grandes profundidades, en fracturas de la corteza terrestre que no pueden observarse ni monitorearse directamente. Ni siquiera países con tecnologías avanzadas, como Japón, han logrado desarrollar un método confiable para hacerlo.

En palabras del SGC, “todavía no existe un método comprobado científicamente que permita predecir la ocurrencia de un sismo en un sitio, así como su magnitud”. Lo que sí puede determinarse con rapidez es el lugar y las características del evento sísmico una vez ocurre, gracias a la Red Sismológica Nacional de Colombia, que hasta 2023 contaba con 159 estaciones transmitiendo información en tiempo real.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜