No hay alerta de tsunami para la costa Pacífica tras fuerte sismo en Japón

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que no existe riesgo de tsunami en las costas colombianas, tras el sismo de magnitud 7,6 registrado en Japón en la mañana de este lunes 8 de diciembre.

“De acuerdo con la Dimar, no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras el sismo de magnitud 7.6 en Hokkaido en Japón a las 9:32 hora local, con una profundidad de 51 kilómetros”, informó al UNGRD.

En contexto: Un terremoto de magnitud 7,6 sacude el norte de Japón y activa una alerta por tsunami.

Alerta y evacuaciones en Japón

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el temblor se produjo a las 11:15 p.m. hora local frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad.

La JMA activó una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago, que se prevé que llegue pasada la medianoche local.

También se activó la alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, así como para las costas del sur de Hokkaido, y una alerta menor por posibles cambios en el nivel de la marea en la totalidad de las costas del Pacífico del territorio, donde las autoridades instaron a alejarse de la costa.

Más de 13.000 personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron instadas a evacuar a refugios ante los riesgos del tsunami, según los datos iniciales de las autoridades.

