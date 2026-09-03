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No hay ninguna duda: El Niño persistirá hasta el 2027. La probabilidad es el 100%

Un nuevo reporte de la Organización Meteorológica Mundial, publicado este 3 de septiembre, detalla nuevos datos sobre El Niño. Dice que es la primera vez que una de sus actualizaciones sobre ese fenómeno es tan inequívoca.

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Daniela Bueno
Daniela Bueno
03 de septiembre de 2026 - 11:00 a. m.
La OMM dice que para el periodo septiembre-noviembre de 2026, hay una mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en casi todas las zonas terrestres. EFE/Biel Aliño
La OMM dice que para el periodo septiembre-noviembre de 2026, hay una mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en casi todas las zonas terrestres. EFE/Biel Aliño
Foto: EFE - Biel Aliño

Es un hecho: el fenómeno de El Niño persistirá hasta febrero de 2027. La probabilidad de que esto pase es cercana al 100 %, de acuerdo con el último boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), publicado este jueves 3 de septiembre. La institución, considerada la máxima autoridad global en ciencia climática, está siguiendo de cerca el comportamiento de este evento y dice que es la primera vez que una de sus actualizaciones sobre El Niño es tan inequívoca, “lo que refleja el amplio consenso dentro de la extensa red de...

Daniela Bueno

Por Daniela Bueno

dbueno@elespectador.com
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Carlos Fanuel Luna Castilla(13361)Hace 1 hora
¿Cómo explicar que hay fenómeno del niño y aún así la Costa viene padeciendo vendavales durante el último mes? Durante esta época comienza la temporada de huracanes y es una época de lluvias copiosas ¿estamos en el Caribe Colombiano realmente atravesando el fenómeno del niño?
UnaVezMás (22193)Hace 1 hora
Pero según la ultraderecha del mundo, dicen que el cambio climático no existe
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