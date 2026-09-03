No hay ninguna duda: El Niño persistirá hasta el 2027. La probabilidad es el 100%

La OMM dice que para el periodo septiembre-noviembre de 2026, hay una mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en casi todas las zonas terrestres. EFE/Biel Aliño
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Es un hecho: el fenómeno de El Niño persistirá hasta febrero de 2027. La probabilidad de que esto pase es cercana al 100 %, de acuerdo con el último boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), publicado este jueves 3 de septiembre. La institución, considerada la máxima autoridad global en ciencia climática, está siguiendo de cerca el comportamiento de este evento y dice que es la primera vez que una de sus actualizaciones sobre El Niño es tan inequívoca, “lo que refleja el amplio consenso dentro de la extensa red de...
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