No olvide la sombrilla: este es el pronóstico del tiempo para este lunes 30 de marzo

En Bogotá se presentan lluvias desde el inicio de la mañana. Foto: Bogotá Tránsito

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Tras un fin de semana marcado por lluvias, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo con el que iniciará esta semana. Se esperan lluvias en varias partes del país.

Uno de los puntos que concentrará importantes lluvias es Bogotá. “Durante la mañana, se espera cielo mayormente nublado, es posible la ocurrencia de lluvias ligeras al oriente y sur de la capital”, explicó la entidad.

Para la tarde, las condiciones de nubosidad se mantendrán y se espera que llueva con diferentes intensidades a lo largo de la ciudad. Las precipitaciones más intensas estarían en el occidente y centro-oriente de la ciudad.

Hacia la noche, habrá lluvias ligeras generalizadas, de acuerdo con el Ideam, especialmente hacia el sur de la ciudad. La temperatura máxima durante el día será de 19 °C.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades

En Medellín “se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias moderadas en horas de la tarde. Probables tormentas eléctricas sectorizadas”, aseguró el Ideam. La temperatura máxima será de 28 °C.

Por su parte, Cali tendrá un día con cielo mayorment3e nublado y probabilidad de lluvias que estarían entre moderadas y fuertes. Como en Medellín, podrían presentarse tormentas eléctricas. La temperatura también alcanzaría los 28 °C.

Hacia el Caribe, en Barranquillar habrá cielo parcialmente nublado y se espera que haya tiempo seco, con una temperatura que no superaría los 33 °C. Las condiciones serán similares para Cartagena, capital de Bolívar.

En Bucaramanga, “se estima cielo mayormente nublado con probables lloviznas en la mañana y lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y noche. Probables tormentas eléctricas sectorizadas”, apuntó el Ideam. La temperatura llegaría a los 28 °C.

Finalmente, en Tunja se esperan lloviznas, marcadas por un día mayormente nublado. Estas podrína evolucionar a lluvias moderadas en horas de la tarde. La temperatura máxima allí sería de 20 °C.

Para el resto del país variarán las condiciones. “En el sur de la región Caribe se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, acompañado de lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente durante la tarde y noche. Los mayores acumulados de precipitación se estiman en el sur de Bolívar, Sucre y Cesar, así como en el centro y sur de Córdoba y en la Sierra Nevada de Santa Marta”, explicó la entidad.

También se esperan lloviznas en regiones como el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Golfo de Urabá, la región Andina y la región Pacífica.

“En la Orinoquía se estima cielo mayormente nublado, con posibles lluvias de intensidad moderada a fuerte en Meta, Casanare, Vichada y Arauca. En la Amazonía se prevé cielo mayormente nublado, con lluvias moderadas a localmente fuertes en Amazonas, Caquetá, Vaupés y Guainía; y en menor grado, en sectores de Putumayo y Guaviare. Sin embargo, se sugiere monitoreo continuo sobre piedemontes”, conluyó el Ideam.

Consulte el comunicado completo aquí:

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