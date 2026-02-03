No olvide la sombrilla: este es el pronóstico del tiempo para este martes 3 de febrero

Las lluvias en Bogotá estarían concentradas hacia la zona noroccidental. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

En medio de jornadas marcadas por lluvias en gran parte de Colombia, el Insituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este martes, 3 de febrero.

De acuerdo con la entidad, se esperan condiciones nubladas y precipitaciones desde las zonas marítimas del Pacífico y el Caribe colombianos. En tierra, también se prevén lluvias en las regiones Caribe y Andina, aunque en zonas puntuales, y en gran parte de la región Pacífica.

“También son probables precipitaciones locales importantes en el occidente, oriente y sur de la Amazonía, mientras que en el resto de la región predominarán las condiciones mayormente secas. Sobre amplios sectores de la Orinoquía se esperan condiciones secas; sin embargo, no se descartan algunas lluvias puntuales en su extremo occidental”, dijo la entidad.

Hacia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera un día con nubosidad, pero predominio de tiempo seco. A pesar de esto, en el área marítima de esta región podrían presentarse lloviznas esporádicas.

En donde más fuerte lloverá será en el occidente de Antioquia, el centro y sur del Chocó, en Cauca y Nariño. Podrían presentarse lluvias considerables en algunos puntos del Valle del Cauca, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander, y del occidente de Caquetá y Putumayo.

Pronóstico del tiempo para Bogotá

En la capital del país se espera que, tras una madrugada con predominio de tiempo seco, haya una mañana con condiciones similares: cielo nublado, pero predominio de tiempo seco.

“En la tarde, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias sectorizadas en el noroccidente de la ciudad, especialmente en localidades como Suba, Engativá y Fontibón; en el resto de la ciudad se estima tiempo mayormente seco”, dijo el Ideam.

Para la noche, las condiciones se mantendrían mayormente secas y la temperatura máximas esperada durante el día será de 20 °C.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades del país

En Medellín se vivirá un día con cielo nublado y habrá un incremento en la probabilidad de lluvias hacia las horas de la tarde. La temperatura máxima esperada será de 26 °C.

Para Cali se pronostica un día mayormente nublado y con prpbables lluvias ligeras e intermitentes, que se concentrarían en las horas de la tarde y la noche. La temperatura podría alcanzar los 27 °C.

Hacia el Caribe, en Barranquilla será un día nublado, con lloviznas intermitentes a lo largo de la ciudad, particularmente al inicio del día. La temperatura podría llegar a los 30 °C. Las condiciones serán similares para Cartagena, con la diferencia de que allí también podrían presentarse lluvias durante la tarde.

En Bucaramanga, capital de Santander, también es probable que se presenten lluvias, y el día estará marcado por condiciones nubladas. Es espera una temperatura máxima de 26 °C.

Finalmente, para Tunja se espera un día con tiempo seco y cielo nublado. A pesar de esto, podrían presentarse lloviznas durante las horas de la tarde. La temperatura alcanzaría los 18 °C.

