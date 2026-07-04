“No va a haber control letal de los hipopótamos”: Fabio Arjona, nuevo ministro de Ambiente
En entrevista con El Espectador, el ministro de Ambiente designado por Abelardo de la Espriella revela que no hará control letal de hipopótamos, detalla su posición sobre la minería en Santurbán y deja clara su posición sobre la explotación de hidrocarburos en la Amazonía.
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