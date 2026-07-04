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04 de julio de 2026 - 02:03 p. m.

“No va a haber control letal de los hipopótamos”: Fabio Arjona, nuevo ministro de Ambiente

En entrevista con El Espectador, el ministro de Ambiente designado por Abelardo de la Espriella revela que no hará control letal de hipopótamos, detalla su posición sobre la minería en Santurbán y deja clara su posición sobre la explotación de hidrocarburos en la Amazonía.

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Daniela Rojas

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Mario Giraldo(196)Hace 14 minutos
El nuevo ministro se deja descrestar por una aplicativo que se usa hace 25 años rutinariamente en todas las oficinas de planeación del país.... tu le pones el punto y el te dice la mejor ruta para la carretera..... Cundinamarca tiene 26 peajes, sugiere el nuevo ministro que el problema de los costos es un problema de trazado....
HaroldFer(32718)Hace 53 minutos
No, el nuevo ministro los va a cuidar en su casa. Qué bien.
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