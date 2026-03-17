Nutrir a las abejas para mantener viva la cadena alimentaria

La vida humana depende fundamentalmente de las abejas, pero el 40 % de ellas están en peligro de extinción. Las abejas son los principales polinizadores de frutas, legumbres y verduras. Están amenazadas por el uso indiscriminado de agroquímicos y el calentamiento global. En Colombia, estudiantes y graduados de una universidad local han desarrollado un suplemento alimenticio para ayudar a las abejas, a las aves y a la propia humanidad.