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17 de marzo de 2026 - 08:49 p. m.
Nutrir a las abejas para mantener viva la cadena alimentaria
La vida humana depende fundamentalmente de las abejas, pero el 40 % de ellas están en peligro de extinción. Las abejas son los principales polinizadores de frutas, legumbres y verduras. Están amenazadas por el uso indiscriminado de agroquímicos y el calentamiento global. En Colombia, estudiantes y graduados de una universidad local han desarrollado un suplemento alimenticio para ayudar a las abejas, a las aves y a la propia humanidad.
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