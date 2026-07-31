OMM confirma que fenómeno de El Niño seguirá intensificándose entre agosto y octubre de 2026

Entre las principales orientaciones se destacan la identificación y análisis de escenarios de riesgo por desabastecimiento hídrico e incendios forestales. Foto: UNGRD

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó este viernes, 31 de julio, que los modelos científicos internacionales apuntan a que el fenómeno de El Niño seguirá intensificándose de forma constante hasta convertirse en un fenómeno de gran intensidad entre agosto y octubre de 2026.

El análisis proviene del más reciente informe sobre el clima estacional a nivel mundial de la OMM, que da una mirada más profunda al clima, y que incorpora factores como el dipolo del océano Índico (también conocido como el Niño indio) y las condiciones del océano Atlántico, además de El Niño. Según la OMM, los diferentes factores oceánicos que se están registrando en este momento agravarían los efectos climáticos regionales, como la sequía, las inundaciones y el riesgo de incendios forestales.

“El Niño es uno de los fenómenos climáticos más vigilados del mundo. Pero las previsiones por sí solas no previenen los riesgos; son las personas quienes lo hacen. Este fenómeno de El Niño, que se está desarrollando en un contexto de calor oceánico sin precedentes y de aumento de las temperaturas, ofrece a los gobiernos y a las comunidades una oportunidad para anticiparse a los riesgos y actuar antes de que se produzcan los efectos. Las decisiones que tomemos hoy determinarán los efectos que sufriremos mañana”, afirmó la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.

Como recuerda la OMM, el fenómeno de El Niño es uno de los factores más influyentes en la variabilidad climática interanual. Se trata de un fenómeno climático natural que se caracteriza por temperaturas de la superficie del mar superiores a la media en la zona central y oriental del océano Pacífico ecuatorial.

“El Informe Global sobre el Clima Estacional prevé una probabilidad abrumadora de que las temperaturas se sitúen por encima de la media en la mayor parte de las zonas continentales. Las señales más evidentes de esta tendencia se extienden por África, el sur de Europa, la península arábiga, el subcontinente indio, el este de Asia, América Central, el Caribe, el sur de África, gran parte de Sudamérica y Nueva Zelanda. En los océanos, el Pacífico ecuatorial sigue reflejando los efectos del fenómeno de El Niño, que se está intensificando”, indica la OMM, en un comunicado.

En el caso de las lluvias, según la OMM, se esperan condiciones más húmedas de lo normal en el sureste de América del Sur y en otras regiones del mundo.

“El Niño no solo está a las puertas de nuestra casa, sino que ya está dentro y está subiendo la temperatura. Y esto no es más que el preludio. El Niño se está intensificando, echando leña al fuego de un planeta que ya arde con olas de calor abrasadoras, incendios forestales apocalípticos y mares a temperaturas récord. Los combustibles fósiles están avivando las llamas de esta crisis. Hay que detener su expansión”, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres.

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