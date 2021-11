Galería: estos son los ganadores de las fotos más graciosas de la naturaleza

El concurso de fotografía más divertido del mundo anunció este miércoles a sus ganadores, luego de recibir más de 7.000 fotografías chistosas de todo el mundo.

El ganador general fue Ken Jensen, un fotógrafo aficionado de Blackburn, Inglaterra, con su fotografía titulada “Ouch!”.

La imagen de Ken muestra a un Golden Silk Monkey con un aspecto bastante incómodo. Fue capturada en el puente que cruza el río Xun, en Yunnan, China, durante unas vacaciones familiares en 2016. Los monos, que deambulan libremente por la zona del bosque, juegan en el puente y son muy curiosos. Sin embargo, este macho en particular estaba dando algunas señales agresivas mientras se sentaba en uno de los cables de soporte. “Pero, como lo muestra la fabulosa toma de Ken, el tiempo correcto lo es todo”, afirman desde la organización del premio.

“Me sentí absolutamente asombrado al saber que mi participación había ganado, especialmente cuando se presentaron muchas fotos maravillosas. La publicidad que ha recibido mi imagen en los últimos meses ha sido increíble, es un gran sentimiento saber que la imagen de uno está haciendo sonreír a la gente en todo el mundo, además de ayudar a apoyar algunas causas de conservación fantásticamente valiosa”, afirmó el autor de la fotografía.

Como fotógrafo de comedia y vida silvestre del año 2021, Ken gana un safari único en Masai Mara, Kenia, con Alex Walker’s Serian; también un trofeo hecho a mano del Wonder Workshop en Tanzania, una bolsa de fotografía de THINK TANK y una bolsa llena de golosinas.

Otras fotos ganadoras

El premio Affinity Photo People’s Choice Award, votado por el público, fue para John Speirs por su encantadora foto tomada en Escocia de una paloma con una hoja en la cara titulada “¡Supongo que se acabó el verano!”

El premio a la categoría Animales de la tierra fue ganado por Arthur Treviño con “Ninja Prairie Dog” por su impresionante foto de una majestuosa águila calva aparentemente asustada y disuadida por un valiente perrito de las praderas. Arthur ha confirmado que el perro logró huir para pelear otro día.

Otros ganadores de la categoría incluyeron la divertida foto de Chee Kee Teo “Time for School” de una nutria joven de pelo liso y su madre que se llevó el premio Creatures of the Water. Chee ha capturado una expresión muy desconcertada (familiar para todos los padres en todo el mundo) cuando mamá anima al niño a meterse en el agua.

Vicki Jauron, participante habitual del concurso, recibió el premio Portfolio Award por “Las alegrías de un baño de barro”, una serie de 4 maravillosas imágenes que muestran a un elefante joven y juguetón divirtiéndose en el barro en el parque Matusadona, Zimbabwe.

Además de los ganadores de la categoría, hubo 10 entradas que fueron reconocidas como ganadores altamente elogiados. Estos son algunos de ellos:

Los premios Comedy Wildlife Photography Awards fueron cofundados en 2015 por los fotógrafos profesionales Paul Joynson-Hicks MBE y Tom Sullam, quienes querían crear una competencia que se enfocara en el lado más ligero de la fotografía de vida silvestre y ayudara a promover la conservación de la vida silvestre a través del humor. Este año, la competencia está apoyando a Save Wild Orangutans donando el 10% de sus ingresos netos totales a la organización benéfica. La iniciativa protege a los orangutanes salvajes en el Parque Nacional Gunung Palung, Borneo y sus alrededores.