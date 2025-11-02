“Paren todo”: así anunciaron el avistamiento de un puma concolor en Chingaza

Captura de pantalla del puma concolor observado por guardaparques del Parque Nacional Natural Chingaza. Foto: Arley Sarmiento

Un puma concolor fue visto en el Parque Nacional Natural Chingaza. Así lo anunció este 2 de noviembre la entidad, al atribuir el avistamiento al guardaparques Arley Sarmiento, a través de sus redes sociales.

“¡Paren todo y admiren a este puma concolor en el Parque Nacional Natural Chingaza! Gracias al monitoreo que realizan nuestros guardaparques como @Arleymsarmiento, constatamos la buena salud del ecosistema", anunció Parques Nacionales Naturales de Colombia a través de su cuenta de X.

¡Paren todo y admiren a este 🐆 puma concolor en el Parque Nacional Natural Chingaza! Gracias al monitoreo que realizan nuestros guardaparques como @Arleymsarmiento, constatamos la buena salud del ecosistema.

Sobre el puma concolor

El puma concolor, también conocido como león de montaña o león americano, es uno de los felinos más grandes del continente. Puede alcanzar hasta 2,4 metros de longitud (incluyendo la cola) y pesar entre 60 y 100 kilogramos. Su pelaje, que varía entre tonos beige y rojizos, le permite camuflarse fácilmente entre los pastizales y los bosques andinos. A diferencia de otros grandes felinos, el puma no ruge: emite silbidos y gruñidos suaves, lo que lo hace aún más difícil de detectar en su entorno natural.

En Colombia, esta especie se distribuye desde los bosques secos del Caribe hasta las selvas húmedas amazónicas, pasando por los ecosistemas altoandinos como el de Chingaza. Su presencia es clave para el equilibrio ecológico, pues cumple un papel de depredador tope, regulando las poblaciones de venados, conejos y pequeños mamíferos.

Aunque el puma concolor no está actualmente clasificado como “en peligro” a nivel global, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), sí enfrenta amenazas considerables en Colombia debido a la deforestación, la expansión agrícola y los conflictos con ganaderos, que muchas veces lo cazan para evitar ataques al ganado.

Por su parte, el Parque Nacional Natural Chingaza, ubicado entre Cundinamarca y Meta, alberga una gran diversidad de fauna y flora de alta montaña. Es uno de los principales páramos del país, y su sistema hídrico abastece de agua potable a cerca del 70 % de Bogotá y municipios aledaños. En sus más de 76.000 hectáreas conviven especies emblemáticas como el oso de anteojos, el venado cola blanca, el tapir de montaña y diversas aves endémicas.

Por ahora, el reciente registro del puma fue celebrado por los guardaparques. “Cada encuentro nos recuerda que conservar es garantizar biodiversidad”, afirmó Parques Nacionales Naturales.

