Parque solar en Tolima y subestación en Huila reciben aprobación ambiental

La transición energética en Colombia avanza con la aprobación de dos proyectos que combinan energías renovables y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó licencias al Parque Fotovoltaico AES Solar 3, que se construirá en Tolima, y a la Subestación Huila 230 kV con sus líneas de conexión.

El anuncio representa un impulso a la diversificación de la matriz energética del país, así como a la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Ambos proyectos tienen, además, compromisos de compensación ambiental para mitigar los impactos sobre los ecosistemas.

Un parque solar de 100 MW en Tolima

El Parque Fotovoltaico AES Solar 3 estará ubicado en el municipio de Armero Guayabal, en Tolima. Tendrá una capacidad instalada de 100 megavatios, equivalente al consumo de energía de unas 90.000 viviendas.

El proyecto ocupará 227 hectáreas y contará con más de 212.000 paneles solares instalados en 2.781 estructuras que seguirán el movimiento del sol para aprovechar mejor la radiación. La electricidad generada se conectará al Sistema de Transmisión Nacional mediante una línea de 230 kilovoltios y 402 metros de longitud que enlazará con la subestación San Felipe.

Como parte de su licencia, AES Colombia deberá implementar un plan de compensación ambiental en 154 hectáreas, con acciones de preservación y restauración de áreas estratégicas.

Una subestación clave en Huila

El segundo proyecto aprobado corresponde a la Subestación Huila 230 kV y sus líneas de transmisión asociadas, a cargo de Enlaza, empresa del Grupo Energía Bogotá.

La obra contempla la construcción y operación de una subestación de 230 kV, además de dos líneas de transmisión en doble circuito que suman aproximadamente 3,2 kilómetros y cinco torres cada una. El objetivo es asegurar la continuidad del suministro eléctrico en la región y permitir futuras expansiones del sistema.

El área destinada a la infraestructura es de casi 3 hectáreas, con 2,4 hectáreas adicionales reservadas para ampliaciones. El plan de compensación aprobado contempla la restauración de 9,9 hectáreas en la subzona hidrográfica Juncal y otros afluentes directos al río Magdalena, dentro del Zonobioma Alternohígrico Tropical Tolima Grande.

La ANLA explicó que en el proceso participaron equipos interdisciplinarios en áreas como biología, hidrología, ingeniería, sociología y derecho ambiental, lo que permitió una revisión integral.

“Ir hacia una transición energética justa es posible en Colombia”, aseguró Irene Vélez Torres, directora de la entidad. “Estos proyectos son evaluados con rigurosidad, transparencia y siempre priorizando la protección de los ecosistemas y la participación de los territorios”.

Con estas dos licencias, la ANLA afirmó que Colombia suma nuevos pasos en su objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y de consolidar una infraestructura eléctrica más confiable, especialmente en regiones donde el crecimiento de la demanda exige mayor capacidad de generación y transmisión.