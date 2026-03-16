Parques Nacionales Naturales se pronunció sobre la muerte de Julie Bohórquez

El accidente se registró en la tarde del pasado domingo 15 de marzo. Foto: Archivo Particular

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Parques Nacionales Naturales (PNN) se pronunció sobre el caso de Julie Bohórquez Romero, ginecobstetra que trabajaba en el Hospital de Florencia (Caquetá), quien falleció en las últimas horas, tras un accidente náutico en el área protegida de Corales del Rosario y San Bernardo. Como hemos contado en estas páginas, las primeras versiones indican que, durante la tarde del pasado 15 de marzo, la mujer habría sido impactada por la hélice de una embarcación, mientras adelantaba actividades recreativas.

“Expresamos nuestra solidaridad con su familia y demás seres queridos”, comunicó Parques Nacionales Naturales. La entidad explicó que, tras el accidente, el personal de servicio médico autorizado, operado por Magenta Seguros, prestó la atención inicial a la mujer, que luego fue trasladada a Cartagena. Sin embargo, sus heridas en el brazo derecho y en el pecho eran de gravedad, por lo que Bohórquez falleció en el Hospital de Bocagrande.

PNN subrayó que este suceso da cuenta de la importancia de que visitantes, operadores, comunidades y entidades lleven a cabo un turismo con responsabilidad, cumpliendo las normas que regulan las actividades permitidas dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, no dio detalles de lo sucedido.

“En el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo mejoramos la seguridad de los visitantes y el ordenamiento del ecoturismo”, se lee en el comunicado. “Además, implementamos el seguro de asistencia para los viajeros, capacitamos a operadores turísticos, avanzamos en la demarcación de áreas y las monitoreamos regularmente, trabajamos de la mano con las comunidades locales que ofrecen servicios turísticos y con los Consejos Comunitarios como aliados en el cuidado del área protegida”.

Dichas acciones son desarrolladas de la mano de la Capitanía de Puerto, la Armada Nacional y la Alcaldía Distrital de Cartagena, avanzando en procesos de control, sensibilización y el ordenamiento de actividades turísticas. En el marco de esa labor, los guradaparques hacen pedagogía sobre las actividades no permitidas dentro del parque, como los deportes náuticos a motor, jetski, donas inflables, “gusanos” inflables, entre otras. Estas actividades, según PNN, representan riesgos para la seguridad de los visitantes, así como para la conservación de los ecosistemas marinos.

“Parques Nacionales reitera el llamado a visitantes, operadores y comunidades para respetar las normas del área protegida, ofrecer sólo actividades permitidas, formalizar sus emprendimientos turísticos y adquirir los seguros respectivos. Todas ellas son tareas fundamentales para garantizar un turismo responsable y seguro que permita una experiencia grata mientras se protegen los ecosistemas”.

El caso de Julie Bohórquez

Julie Nataly Bohórquez Romero trabajaba desde hace más de 15 años en el Hospital Departamental María Inmaculada, en Florencia, Caquetá, en los servicios de ginecología y obstetricia. La profesional se encontraba en Cartagena, junto con otros de sus colegas, participando en un congreso médico. Durante el último día de la agenda, Bohórquez y sus compañeros decidieron realizar actividades turísticas en la ciudad. Fue entonces cuando ocurrió el trágico accidente.

Tras confirmarse su muerte, el Hospital Departamental María Inmaculada, en el cual trabajaba la ginecóloga, expresó sus “más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Su dedicación y pasión por la salud de las mujeres serán recordadas siempre”. En esa misma línea, la Gobernación de Caquetá lamentó lo sucedido y destacó su trabajo en el departamento.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y a todo el equipo del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., elevando una oración por su eterno descanso y pidiendo fortaleza y consuelo para quienes hoy sienten su partida”, comunicó.

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