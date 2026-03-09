Publicidad

Pensaron que este murciélago estaba extinto, pero lo redescubrieron y ahora lo protegen

Después de 24 años, biólogos encontraron en Antioquia una especie que se creía extinta. El hallazgo dio paso a un proyecto de conservación que culminó con la creación de un refugio silvestre. Este lugar, ubicado en Maceo, permitirá proteger a Saccopteryx antioquensis, y a otras especies.

Daniela Bueno
Daniela Bueno
09 de marzo de 2026 - 02:00 a. m.
El Saccopteryx antioquensis se alimenta de insectos, y tiene un pelaje denso y lanoso color pardo oscuro que, a diferencia de otras especies del género Saccopteryx, carece de dos líneas claras en el lomo.
Foto: La Ruta de las Alas.

En 1996, Colombia sumó a su lista de especies de murciélagos a Saccopteryx antioquensis, un pequeño mamífero también conocido como murciélago de sacos alares antioqueño. Era una especie rara, que a diferencia de las otras de su género, a este le hacían falta dos líneas blancas onduladas en la espalda. Pronto supieron que era una especie endémica, que solo habitaba el oriente de Antioquia. Desde entonces, los científicos esperaban volver a verlo para obtener más información, pero extrañamente, S....

