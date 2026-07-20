Pensaron que hubo una pausa en el deshielo del Ártico. Los nuevos datos los tienen nerviosos

El deshielo del Ártico incide en lo que suceda en otras regiones, más al sur. Foto: Izzy White

Este 20 de julio, la prestigiosa revista PNAS publicó una investigación que puede poner nerviosa a cualquier persona que le siga la pista al deshielo del Ártico y que incide en patrones climáticos de otras regiones.

Liderada por investigadores de la Universidad de Southampton, en Reino Unido, en colaboración con el Centro Nacional de Oceanografía (NOC), el estudio...