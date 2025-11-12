Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ambiente
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La transición energética avanza, pero no lo suficiente: alerta un nuevo informe global

La cumbre climática COP30 comenzó en Belém, Brasil, en medio de un llamado a reducir emisiones y acelerar la transición energética. Un nuevo informe de la Agencia Internacional de la Energía advierte que, si el mundo mantiene el ritmo actual, el calentamiento global superará los 2,5 °C este siglo, muy por encima del límite fijado en el Acuerdo de París.

Redacción Ambiente
12 de noviembre de 2025 - 06:00 p. m.
Granja solar en Colombia.
Granja solar en Colombia.
Foto: ISAGEN

La COP30, la cumbre climática más importante del planeta, comenzó el pasado lunes en Belém, en el corazón de la Amazonía brasileña, una de las regiones más afectadas por la deforestación y el cambio climático. Aunque es apenas el inicio, ya comienzan a conocerse los primeros reportes que insisten en la urgencia de acelerar la transición energética global y cumplir los compromisos para limitar el calentamiento a 1,5 °C. La Agencia Internacional de la Energía (AIE), un organismo que reúne a varios países para analizar, coordinar y...

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

cumbre climática

COP30

Acuerdo de París

Agencia Internacional de la Energía

Perspectivas de la Energía Mundial

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional

Colombia en la COP30

PremiumEE

PremiumSuscriptor

Premium

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.