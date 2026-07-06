Pese a las altas temperaturas, esta semana se esperan lluvias en gran parte del país

De acuerdo con el Ideam, las principales lluvias esta semana se esperan en la Orinoquía, Amazonía y Pacífico. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Esta semana inició con una alerta por altas temperaturas en algunas partes del país. En su boletín, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante la madrugada de este lunes 6 de julio, se presentó escasa nubosidad sobre amplios sectores de la plataforma marítima y continental de las regiones Caribe y Pacífica, y en algunas zonas de la región Andina. Sin embargo, a medida que transcurra la semana se espera un incremento gradual de las lluvias.

En el pronóstico del tiempo para la semana del 6 al 10 de julio, el Ideam informó que las principales lluvias se esperan especialmente en la Orinoquía, Amazonía y Pacífica, especialmente entre el miércoles y el jueves. ¿Cómo estará el clima día a día?

Martes, 7 de julio

El Ideam pronostica un incremento de las lluvias con respecto a las registradas este lunes, principalmente en sectores de Córdoba (subregión de La Mojana), Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Santander, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas.

Miércoles, 8 de julio

Según la entidad, se espera un nuevo incremento de las precipitaciones sobre gran parte del territorio nacional, excepto en el norte de la región Caribe y en sectores del centro y sur de la región Andina. Las lluvias más importantes, con posibilidad de tormentas eléctricas, se prevén en sectores de la región Caribe, exceptuando La Guajira y el Atlántico. Para las regiones Orinoquía, Amazonía y el norte de la región Andina se prevé que continúen las lluvias, con posibles incrementos hacia el nororiente del país. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían presentarse lluvias ligeras durante la noche.

Jueves, 9 de julio

Para este día se espera una disminución en los volúmenes de precipitación, pero es probable que las lluvias más relevantes se presenten en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en sectores de los departamentos de Sucre, Córdoba, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Norte de Santander y Boyacá. También se esperan lluvias de manera más generalizada en los departamentos de la Orinoquía, la Amazonía y la región Pacífica. En el archipiélago hay probabilidad de lluvias al finalizar la tarde y durante la noche.

Viernes, 10 de julio

El Ideam afirma que se prevé una disminución de los acumulados de lluvia en gran parte del país. Sin embargo, no se descartan lluvias importantes en Córdoba, Antioquia, Risaralda, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá y Amazonas.

Clima en Bogotá esta semana

En la capital del país, el Ideam dice que se prevé cielo mayormente nublado, con lloviznas o lluvias ligeras durante las tardes y noches. La temperatura en Bogotá esta semana oscilará entre 12 °C y 21 °C y vientos moderados en horas de la tarde.

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