Pese al calor, en algunos departamentos se esperan lluvias este lunes 10 de agosto

El Ideam dice que en Bogotá se espera que predomine el tiempo seco. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Lluvias en algunos departamentos y condiciones secas en otras regiones marcaron el comienzo de esta semana en Colombia. De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en las primeras horas de este lunes, 10 de agosto, se registraron lluvias importantes, con actividad eléctrica dispersa, en Bolívar, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Guainía y Amazonas, mientras que en la Orinoquía y el Pacífico predominaron las condiciones secas.

Según la entidad, durante la jornada de hoy en el territorio nacional se espera un descenso relativo en la nubosidad y las lluvias asociadas en el país. Sin embargo, no descartan que haya cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones en sectores dispersos del centro y occidente de la Amazonía, oriente y suroccidente de la Orinoquía, y norte y suroccidente del Pacífico.

Puntualmente para Bogotá, el Ideam pronostica cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad durante todo el día. La temperatura máxima estimada en la capital es de 20 °C.

En otras ciudades se esperan condiciones similares. En Barranquilla, por ejemplo, la entidad dice que hoy predominará el cielo ligeramente nublado durante la jornada, con predominio de tiempo seco y una temperatura máxima de 36 °C. En Cartagena, Bucaramanga, Tunja, y Popayán se esperan condiciones similares. Por otro lado, en Medellín, el Ideam indica que se estiman condiciones secas durante la jornada con cielos de ligera a parcialmente nublados y una temperatura máxima de 32 °C.

¿Dónde podría llover hoy?

A nivel regional, la entidad explica que en el Caribe hay probabilidad de lluvias de ligeras a localmente moderadas en horas de la tarde y la noche sobre parte de la Sierra Nevada de Santa Marta y áreas puntuales del centro y sur de Córdoba.

En el Pacífico también se esperan lluvias ligeras especialmente en horas de la tarde y la noche, en zonas dispersas de Chocó y el occidente de Cauca y Nariño, con probabilidad de tiempo seco en el oriente de la región.

En la región Andina durante la mañana se prevé tiempo seco con cielos de ligera a parcialmente nublados, pero es posible que en la tarde e inicio de la noche haya un leve incremento en la nubosidad acompañado de lloviznas y/o lluvias ligeras de carácter disperso sobre el norte de Antioquia y Caldas.

En el sur del país, se podrían registrar lluvias de moderadas a localmente fuertes en horas de la tarde y la noche en gran parte de Vichada, Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía y Vaupés.

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