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Pese al calor, en algunos departamentos se esperan lluvias este lunes 10 de agosto

El más reciente boletín del Ideam, indica que en al menos tres regiones las sensaciones térmicas serán localmente elevadas en horas de la tarde.

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Redacción Ambiente
10 de agosto de 2026 - 11:37 a. m.
El Ideam dice que en Bogotá se espera que predomine el tiempo seco.
El Ideam dice que en Bogotá se espera que predomine el tiempo seco.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Lluvias en algunos departamentos y condiciones secas en otras regiones marcaron el comienzo de esta semana en Colombia. De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en las primeras horas de este lunes, 10 de agosto, se registraron lluvias importantes, con actividad eléctrica dispersa, en Bolívar, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Guainía y Amazonas, mientras que en la Orinoquía y el Pacífico predominaron las condiciones secas.

Según la entidad, durante la jornada de hoy en el territorio nacional se espera un descenso relativo en la nubosidad y las lluvias asociadas en el país. Sin embargo, no descartan que haya cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones en sectores dispersos del centro y occidente de la Amazonía, oriente y suroccidente de la Orinoquía, y norte y suroccidente del Pacífico.

Puntualmente para Bogotá, el Ideam pronostica cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad durante todo el día. La temperatura máxima estimada en la capital es de 20 °C.

En otras ciudades se esperan condiciones similares. En Barranquilla, por ejemplo, la entidad dice que hoy predominará el cielo ligeramente nublado durante la jornada, con predominio de tiempo seco y una temperatura máxima de 36 °C. En Cartagena, Bucaramanga, Tunja, y Popayán se esperan condiciones similares. Por otro lado, en Medellín, el Ideam indica que se estiman condiciones secas durante la jornada con cielos de ligera a parcialmente nublados y una temperatura máxima de 32 °C.

¿Dónde podría llover hoy?

A nivel regional, la entidad explica que en el Caribe hay probabilidad de lluvias de ligeras a localmente moderadas en horas de la tarde y la noche sobre parte de la Sierra Nevada de Santa Marta y áreas puntuales del centro y sur de Córdoba.

En el Pacífico también se esperan lluvias ligeras especialmente en horas de la tarde y la noche, en zonas dispersas de Chocó y el occidente de Cauca y Nariño, con probabilidad de tiempo seco en el oriente de la región.

En la región Andina durante la mañana se prevé tiempo seco con cielos de ligera a parcialmente nublados, pero es posible que en la tarde e inicio de la noche haya un leve incremento en la nubosidad acompañado de lloviznas y/o lluvias ligeras de carácter disperso sobre el norte de Antioquia y Caldas.

En el sur del país, se podrían registrar lluvias de moderadas a localmente fuertes en horas de la tarde y la noche en gran parte de Vichada, Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía y Vaupés.

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Por Redacción Ambiente

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