Peter Kaestner, el hombre que ha avistado 10.000 especies de aves

Esta fue la imagen con la que Kaestner anunció su logro. Foto: American Birding Association

“Pajarear”, como se conoce a la actividad de salir a observar aves con el fin de identificarlas, fotografiarlas y registrar la abundancia de especies en un ecosistema, es un pasatiempo cada día más popular. (Le puede interesar: Este es el pronóstico del clima para este fin de semana en Colombia)

En un principio, se trataba de algo que hacían sobre todo biólogos o ambientalistas expertos en aves. Sin embargo, con el tiempo se fue extendiendo a más personas, al punto que ahora miles de aficionados lo hacen por todo el mundo.

Esta semana, se registró un hecho sin precedentes para los aficionados de la observación de aves. Peter Kaestner, un estadounidense que se jubiló luego de trabajar como diplomático para su país ante diferentes países, rompió la barrera de los 10.000 pájaros.

Con una fotografía en redes sociales, Kaestner dio a conocer que había alcanzado su especie número 10.000 desde que empezó a avistar pájaros. De acuerdo con la American Birding Association (ABA), Peter es un pajarero reconocido en el mundo desde hace varios años por su gran cantidad de avistamientos. (Le recomendamos: Hallan nueva especie de lagartija y la llaman Bruce Dickinson, en honor a Iron Maiden)

Recientemente, hizo una reseña de tres de las guías de observación de aves que hay en Colombia que fue publicada por ABA. Esa reseña arranca con una aclaración: “Amo a Colombia. Me encanta todo sobre Colombia, desde su increíble lista de aves (¡más de 1900 especies!) hasta su gente maravillosa, su comida deliciosa y sus paisajes increíbles. Si no has estado allí... ¡ve! No te decepcionarás”.

La aclaración buscaba advertir a los lectores de su reseña sobre la pasión que había escrito acerca de las aves en Colombia. El país es reconocido por tener la mayor cantidad de especies de aves en el mundo y es uno de los destinos turísticos más apetecidos para la observación.

Aquí, de las 1.977 especies de aves que hay según la última actualización oficial, Kaestner ha logrado avistar más 1.300, de acuerdo con sus registros en la plataforma eBird, una de las que utilizan los pajareros para registrar sus observaciones. En esa misma también aparece como el pajarero que más aves ha observado, con cerca de 9.900. (También puede leer: Los polinizadores también se estarían alejando de las plantas por la contaminación)

“El hito de las 10.000 aves se ajusta a la taxonomía del COI (Congreso Internacional de Ornitología), que reconoce unas cuantas especies más que otras autoridades taxonómicas como eBird/Clements”, aclara la ABA.

Su observación número 10.000 se dio en Filipinas este viernes. Allí encontró y logró fotografiar a un arañero filipino (Arachnothera flammifera) un ave que solo es posible encontrar en algunos bosques al sur de ese país.

“Peter vio al arañero filipino a lo largo del camino de entrada a las cataratas Tinuy-an, cerca de la ciudad portuaria de Bislig, en el este de Mindanao, Filipinas. El pájaro se alimentaba de un pequeño macizo de flores de Heliconia”, explicó ABA en su felicitación a Kaestner.

Este logro se uno a otros por los que ya es reconocido en el mundo de los pajareros: Kaestner ya se había convertido en la primera persona en avistar al menos a un pájaro de cada una de las familias que ha descrito la ornitología. Además, contribuyó a finales del siglo pasado para que la ciencia describiera al tororoí de Cundinamarca (Grallaria kaestneri) una especie en peligro de extinción que se encuentra en una pequeña porción de bosques de ese departamento en Colombia.

Kaestner ha observado alrededor del 90 % de las aves que ha logrado describir la ciencia y, por lo pronto, no planea detenerse.

