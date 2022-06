Polémica tras intervención de Rusia en cumbre climática de la ONU

Se trata de la primera intervención de Rusia en un encuentro climático de la ONU desde la invasión a Ucrania. Foto: El Espectador - captura de pantalla

En un foro de la cumbre climática de la ONU, celebrado ayer en Bonn (Alemania), varios delegados abandonaron la sesión cuando un funcionario ruso intervino con un discurso. Se trata de la primera intervención de Rusia en un encuentro climático de la ONU desde la invasión a Ucrania; también es la primera desde la Cop26 en Glasgow.

Según The Guardian, expertos en cambio climático y algunos diplomáticos afirmaron que las tensiones geopolíticas no pueden ser una excusa para retrasar los compromisos climáticos. Por su parte, Patricia Espinosa, directora climática de la ONU, señaló que “el cambio climático no es una agenda que podamos darnos el lujo de retrasar en nuestra agenda global. Necesitamos decisiones y acciones ahora, y corresponde a todas las naciones avanzar en Bonn”.

Este foro en Bonn es importante porque, tras la Cop26 de Glasgow, los países vuelven a reunirse para evaluar cómo van sus compromisos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. (Lea: Este es el estado actual del Parque Los Nevados)

Artur Runge-Metzger, ex negociador jefe de la Unión Europea y miembro del Instituto de Investigación Mercator sobre Bienes Comunes Globales y Cambio Climático en Berlín, afirmó en una entrevista con The Guardian que “todo el mundo sabe que, al salir de Glasgow, el objetivo de 1,5 °C no se cumplió al 100 %; fue un gran paso adelante, pero aún queda una brecha”.

Aunque es probable que en estos 15 días de cumbre no se tomen grandes decisiones, es un encuentro en el que los países pueden resolver detalles que quedaron inconclusos en Glasgow, así como establecer prioridades para la próxima Cop27 que se celebrará en noviembre en Egipto. Espinosa añadió que dicha cumbre deberá centrarse “en la implementación. Las naciones deben mostrar cómo, a través de la legislación, las políticas y los programas, y en todas las jurisdicciones y sectores, comenzarán a poner en práctica el acuerdo de París en sus países de origen”. (Lea: Por sequía extrema, reaparece antigua ciudad de la Edad del Bronce)

Para los expertos, un tema clave de este encuentro es, precisamente, la disposición de los negociadores de cara a la Cop27, teniendo en cuenta las tensiones por la guerra en Ucrania. Y es que en medio de la crisis energética que surgió tras la invasión, expertos como Rachel Kyte, decana de la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts y asesora climática de la ONU, insisten en que la Cop27 debe centrarse en la implementación de medidas para que el mundo alcance el límite de temperatura de 1.5 grados Celsius y de cero emisiones a 2050; esto, sin dejar que las tensiones geopolíticas retrasen las rutas de los países. (Lea: Desde el 8 de junio Caño Cristales abre nuevamente al público)