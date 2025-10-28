Logo El Espectador
Ambiente
Por primera vez, países reducirían sus emisiones, pero no tan rápido como se necesita

Al tiempo que el Secretario General de la ONU afirma que ya no será posible cumplir con el Acuerdo de París, un informe muestra que los planes climáticos presentados por más de 60 países nos llevarían, por primera vez, a una reducción en un 10 % de las emisiones de gases contaminantes. ¿El problema? Se necesita que la disminución sea del 60 %.

Redacción Ambiente
28 de octubre de 2025 - 06:03 p. m.
Una fábrica de cemento en operación en Viacha (Bolivia).
Una fábrica de cemento en operación en Viacha (Bolivia).
Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS

A menos de dos semanas de que en Brasil inicie la reunión ambiental multilateral más importante del mundo, la COP30, este martes se conocieron dos noticias que tendrán cruciales repercusiones en el evento. Ambas están relacionadas con el Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C para finales de siglo.

Para António Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), será “inevitable” que la humanidad supere el Acuerdo de París, con “consecuencias devastadoras” para el planeta,...

Por Redacción Ambiente

