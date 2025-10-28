Por primera vez, países reducirían sus emisiones, pero no tan rápido como se necesita

Una fábrica de cemento en operación en Viacha (Bolivia). Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS

A menos de dos semanas de que en Brasil inicie la reunión ambiental multilateral más importante del mundo, la COP30, este martes se conocieron dos noticias que tendrán cruciales repercusiones en el evento. Ambas están relacionadas con el Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C para finales de siglo.

Para António Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), será “inevitable” que la humanidad supere el Acuerdo de París, con “consecuencias devastadoras” para el planeta,...