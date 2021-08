Por primera vez se registra lluvia en uno de los puntos más altos de Groenlandia

Desde que se tienen registros de Groenlandia nunca se había presentado lluvia sobre la cima de la capa de hielo de esta zona. Un evento que prende las alarmas de la comunidad científica, porque en este lugar que cuenta con temperaturas bajo cero en la mayoría del tiempo nunca tiene las condiciones atmosféricas para generar precipitaciones. (Lea: ¿Por qué hablar de cambio climático con niños y niñas?)

Según informó el Centro de Datos Nacional sobre Nieve y Hielo de Estados Unidos, cayeron cerca de siete mil millones de toneladas (6,3 mil millones de toneladas métricas) de agua sobre la capa de hielo el 14 de agosto, cuando se registró la lluvia que se produjo durante dos días, desde el 14 de agosto hasta el 15 de agosto.

“No hay un informe previo de lluvia en este lugar, que alcanza los 3.216 metros (10.551 pies) de altura (...) la cantidad de hielo perdido en un día fue la misma que el hielo promedio perdido a lo largo de una semana típica para la misma época del año”, señalaron los investigadores del centro por medio de un comunicado.

Ted Scambos, científico del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, explicó en una entrevista en CNN que esta lluvia fue la más intensa que se ha presentado desde que comenzaron los registros de temperatura. Por eso, agregó, es una clara señal de que Groenlandia se está calentando a un ritmo muy rápido. (Puede leer: “Ignorar cambio climático producirá daños incalculables”, dicen 14.000 científicos)

“Lo que está sucediendo no es simplemente una o dos décadas cálidas en un patrón climático errante. Esto no tiene precedentes (...) Estamos cruzando umbrales no vistos en milenios y, francamente, esto no va a cambiar hasta que ajustemos lo que estamos haciendo en el aire”, dijo al medio estadounidense.

A pesar de que aún no se han podido establecer con precisión las causas de la lluvia, algunos científicos creen que se podría tratar de un evento atmosférico conocido como anticiclón, que se caracterizan por ser de alta presión y provocar que el aire se hunda, calentándose a medida que cae. Estas condiciones permiten que el clima cálido persista en un área durante largos períodos de tiempo, creando olas de calor.

Esta no es la primera vez que el hielo de Groenlandia se ve afectado durante este año. En febrero varios investigadores advirtieron que la capa de hielo se estaba acercando a un punto de inflexión y que gran parte podría derretirse, incluso sin más aumentos en las temperaturas globales. (Le puede interesar: Podremos superar un aumento de 2 °C en la temperatura global durante el siglo XXI)