Por primera vez se registra un puma en un área protegida de Itagüi, en Antioquia

El puma se registró a través de una de las 15 cámaras trampa ubicadas en el área protegida del corregimiento El Manzanillo. Foto: Alcaldía de Itagüi

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un puma (Puma concolor), el segundo félido más grande en América después del jaguar (Panthera onca), fue visto en Itagüi, Antioquia. Este animal se registró por primera vez en un área protegida del corregimiento El Manzanillo, a través de una de las 15 cámaras trampa ubicadas en el sector.

“La presencia del puma en nuestra ciudad es una muestra contundente del buen estado de conservación de nuestras zonas protegidas”, aseguró el alcalde de Itagüi, Diego Torres. “Su presencia, junto con la de otros felinos como el ocelote, el jaguarundi y el tigrillo, demuestra que hay una gran riqueza de fauna y flora, de vital importancia para el equilibrio natural de la región”.

El avistamiento llamó la atención de las autoridades, pues han sido muy pocos los registros del puma en el sur del Valle de Aburrá. “Estas imágenes son de gran importancia y nos llenan de satisfacción”, expresó Carlos Quiceno, líder del programa local de área protegidas.

La zona protegida del corregimiento El Manzanillo está ubicada en el distrito de manejo integrado del Valle de Aburrá - Río Cauca (DMI), que cuenta con 28.075 hectáreas y abarca 11 municipios. Esta localidad del sur, en particular, tiene 326.5 hectáreas, pero a pesar de representar tan solo el 1.16 % del total de la reserva, es el sector con más especies.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de Itagüi, allí ya se han documentado más de 135 especies de aves, como el halcón montecollarejo, el cacique candela y el carriqui verdiamarillo; así como 49 especies de mamíferos, entre los cuales están el cusumbo, el mapache, el armadillo, el zorro cangrejero y la zarigüeya acuática. Ahora, el puma se suma a esta larga lista de biodiversidad.

En total, 12 funcionarios se dedican a proteger a la fauna y la flora del área rural protegida de Itagüi. Diego Duque, uno de los guardabosques, destacó la importancia de este tipo de monitoreos, pues félidos como el puma son esquivos, evitan las poblaciones humanas y tienen hábitos nocturnos. De esa manera, las cámaras trampa facilitan el conocimiento sobre las especies, no solo en cuánto a su distribución, sino también en torno a comportamiento.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜