Por primera y única vez en sus vidas, florecieron las palmeras de Talipot en Río de Janeiro

(Imagen de referencia) Esta especie, endémica del sur de India y Sri Lanka, puede alcanzar alturas de hasta 30 metros y, en su momento de floración, producir hasta 25 millones de flores tras varias décadas sin hacerlo. (Photo by Santiago MAZZAROVICH / AFP) Foto: AFP - SANTIAGO MAZZAROVICH

Por primera y única vez en sus vidas, las palmeras de Talipot del parque Aterro do Flamengo, en Río de Janeiro (Brasil), florecieron tras más de 40 años de espera.

“¡Solo ocurre una vez en la vida! Las palmeras Talipot del Aterro do Flamengo florecieron por primera vez y embellecieron aún más el paisaje de Río. El arquitecto y paisajista Roberto Burle Marx trajo estos árboles a Río en la década de 1960″ indicó la Alcaldía Municipal de Río de Janeiro, a través de su cuenta de X.

Só acontece uma vez na vida!



As palmeiras Talipot do Aterro do Flamengo floresceram pela primeira vez e deixaram a paisagem do Rio ainda mais bonita.



O arquiteto e paisagista Roberto Burle Marx trouxe as árvores para o Rio na década de 1960. pic.twitter.com/xW3IbDVTmC — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) November 28, 2025

Esta especie, endémica del sur de India y Sri Lanka, puede alcanzar alturas de hasta 30 metros y, en su momento de floración, producir hasta 25 millones de flores tras varias décadas sin hacerlo.

Se trata de un momento especial para estas palmeras en la ciudad brasileña que no se encuentran solo en el parque Aterro do Flamengo, sino en otras zonas de la ciudad donde también están floreciendo. Esto se debe a que estas palmeras fueron traídas al país al mismo tiempo al Brasil, y han experimentado las mismas condiciones climáticas.

En entrevista con AFP, Aline Saavedra, bióloga de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, “esta especie de palma nos ofrece una reflexión sobre la temporalidad, porque tiene más o menos la misma esperanza de vida que un ser humano. Marx también quería transmitir una perspectiva poética.”

Por su parte, las autoridades ambientales de Brasil recordaron que existen leyes para el transporte e importación de especies nativas al país, pero la introducción de estas palmas está permitido, pues no se considera una especie invasiva debido a su lento desarrollo.

