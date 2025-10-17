Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ambiente
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Por qué China construyó paneles solares en la meseta más alta del mundo

A más de 3.000 metros de altura, China está construyendo el mayor complejo de energía limpia del planeta: un entramado de paneles solares, turbinas eólicas y presas hidroeléctricas que abastece fábricas, trenes y centros de datos a miles de kilómetros.

Keith Bradsher / The New York Times
17 de octubre de 2025 - 04:59 p. m.
Líneas eléctricas de alta tensión cerca del Parque Solar de Talatan, en Gonghe, provincia de Qinghai. /The New York Times
Líneas eléctricas de alta tensión cerca del Parque Solar de Talatan, en Gonghe, provincia de Qinghai. /The New York Times
Foto: The New York Times

En la meseta tibetana, a unos 3000 metros de altura, los paneles solares se extienden hasta donde alcanza la vista y cubren una superficie siete veces mayor que Manhattan. Absorben una luz solar mucho más intensa que a nivel del mar, ya que el aire es menos denso. (Puede ver: Las imágenes ganadoras del concurso de fotografía microscópica)

En las cordilleras cercanas, las turbinas eólicas se...

Por Keith Bradsher / The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

paneles solares

Meseta tibetana

Transición energética

Transición en China

Noticias de ambiente

Ambiente

Premium

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.