Por qué China construyó paneles solares en la meseta más alta del mundo

Líneas eléctricas de alta tensión cerca del Parque Solar de Talatan, en Gonghe, provincia de Qinghai. /The New York Times
Foto: The New York Times
En la meseta tibetana, a unos 3000 metros de altura, los paneles solares se extienden hasta donde alcanza la vista y cubren una superficie siete veces mayor que Manhattan. Absorben una luz solar mucho más intensa que a nivel del mar, ya que el aire es menos denso. (Puede ver: Las imágenes ganadoras del concurso de fotografía microscópica)
En las cordilleras cercanas, las turbinas eólicas se...
Por Keith Bradsher / The New York Times
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación