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Ambiente
22 de julio de 2026 - 10:00 p. m.

¿Por qué el calor afecta el sueño? Barranquilla y Cartagena, entre las ciudades perjudicadas

Un estudio realizado por Climate Central se dio a la tarea de analizar cómo las altas temperaturas están afectando la duración del sueño en 1.338 ciudades. Los datos señalaron que, entre 2020 y 2025, una persona promedio en el mundo perdió casi 56 horas de sueño al año por el calor.

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Paula Casas Mogollón

Paula Casas Mogollón

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