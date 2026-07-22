22 de julio de 2026 - 10:00 p. m.
¿Por qué el calor afecta el sueño? Barranquilla y Cartagena, entre las ciudades perjudicadas
Un estudio realizado por Climate Central se dio a la tarea de analizar cómo las altas temperaturas están afectando la duración del sueño en 1.338 ciudades. Los datos señalaron que, entre 2020 y 2025, una persona promedio en el mundo perdió casi 56 horas de sueño al año por el calor.
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