¿Por qué está haciendo tanto calor en Colombia?

El Niño se vivirá con particularidad según la región del país. Foto: Pixabay

A finales de la semana pasada, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportó que tres ciudades de la costa Caribe colombiana rompieron su récord de temperatura para el mes de julio. En el caso de Santa Marta, la capital de Magdalena, se registró una temperatura máxima de 38 °C, algo sin precedentes durante el mes de julio. En Riohacha, la temperatura máxima fue de 38,4 °C, también rompiendo el récord de este mes. Ambos registros se dieron durante el viernes 21 de julio.

En Cartagena, a pocos kilómetros, el jueves 20 de julio, y en simultáneo con la celebración de la independencia de Colombia, también se reportó una temperatura máxima para julio: 38 °C. En este caso, se dio un aumento de 0,6 °C con respecto al registro máximo anterior. Aunque el Ideam espera que se sigan presentando altas temperaturas y una ausencia de lluvias durante los próximos meses, una pregunta ha rondado en redes: ¿qué tanto tiene que ver esto con el Fenómeno de El Niño? ¿Son olas de calor?

Puede ver: La temperatura mundial está subiendo, pero, ¿es verdad que ha roto récords?

En primer lugar, es importante aclarar, como nos explicaba hace unos días Diana Carolina Rueda Dimate, jefa de la oficina de Alertas y Pronósticos del Ideam, El Niño no es un fenómeno que vaya a impactar a todo el país al mismo tiempo. De hecho, y según proyecta la entidad, “es un proceso que va a tener unos períodos de transición y va a tener afectaciones diferentes dependiendo de la región y sus particularidades”.

Quizá lejos de lo que se está suponiendo, se espera que la zona Pacífica sea la primera en vivir los efectos de El Niño. Después, todo lo que son los valles interandinos de Colombia, desde el sur hasta la región de los Santanderes, y solo finalmente la región Caribe. Esta última, de hecho, está entrando en este momento a su primera temporada de lluvias, lo que hace aún más claro que El Niño se vivirá con particularidad según la región del país. Es decir, las altas temperaturas que se vivieron a finales de la semana pasada no son una tendencia definitiva en este momento. Pero entonces, ¿se trataron de olas de calor?

¿Olas de calor en Colombia?

Los colombianos se han despertado estos días con las noticias de altas temperaturas en Europa que incluso han provocado incendios y muertes. La actual ola de calor que azota Grecia, por ejemplo, se convertirá en la más larga de su historia, aseguró a AFP un alto funcionario del instituto de meteorología nacional. “Según los datos, probablemente vivamos entre 16 y 17 días de ola de calor, algo que nunca ha ocurrido en nuestro país”, declaró a la cadena ERT Kostas Lagouvardos, director de investigación del Observatorio Nacional.

Pero ese no es el caso de Colombia. Rueda nos aclaraba hace unos días que no es correcto hablar de olas de calor en el país, como lo han dado a entender algunos medios de comunicación. “Cuando hablas de olas de calor debes tener una temperatura superior al promedio esperado para ese mes y que sea sostenida en el tiempo”, dos condiciones que, hasta el momento, no se han registrado en ninguna región de Colombia.

Puede ver: Los retos que enfrenta el plan del Gobierno para llevar agua y comida a La Guajira

Las altas temperaturas que se han presentado son picos, pero no logran afectar los parámetros normales de estas regiones. Aclarado esto, desde la entidad sí llaman a la acción. “”Hay que seguir haciendo los monitoreos. Ya un fenómeno moderado debe poner en alerta al sistema de gestión de riesgo. Los planes de mitigación deben responder cómo se van a articular las respuestas, pero para nosotros es clave entender que al verse impactadas las precipitaciones, se van a tener alertas de incendios, puede haber disminución de cauces de río, reservas de agua en hidroeléctricas y cambios en el planeamiento de cultivos… Eso es lo que básicamente nos han dejado de enseñanza los fenómenos de El Niño en el pasado”, finaliza Rueda.