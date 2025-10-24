¿Por qué están proponiendo proteger a los animales más viejos para frenar la pérdida de biodiversidad?

AME103. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 14/02/2025.- La elefanta asíatica Trompita celebra su cumpleaños 64 este viernes, en el zoológico La Aurora en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Trompita fue festejada con una dieta especial, un pastel de sandías, manzanas, poporopos y con la presencia de decenas de visitantes. EFE/ David Toro Foto: EFE - David Toro

El congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un organismo internacional que reúne a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y científicos de todo el mundo para conservar la naturaleza y apoyar el desarrollo sostenible, aprobó una peculiar iniciativa para enfrentar la crisis global de biodiversidad: aumentar los esfuerzos para preservar los ejemplares más viejos de animales y plantas.

La moción, denominada “Conservación de la longevidad”, surgió, señala la UICN, ante la evidencia de que, a pesar de los compromisos internacionales pactados por los países como las Metas de Aichi (2010) y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (2022), la pérdida de biodiversidad terrestre y marina no se ha detenido. En ese contexto, los ejemplares más viejos de muchas especies no solo son los más grandes o longevos: también son guardianes de información genética, conductual y ecológica.

En animales sociales como los elefantes, las orcas o los lobos, los individuos mayores suelen ser depositarios de conocimientos que garantizan la supervivencia del grupo, como rutas migratorias o estrategias de alimentación. A menudo, los individuos más viejos guían las migraciones, estabilizan la reproducción, la dinámica poblacional y de las redes tróficas, y en algunas especies, transmiten conocimientos culturales. Sin embargo, las políticas actuales no los reconocen ni los protegen. En el caso de las plantas, los árboles centenarios contribuyen a la diversidad genética y estabilidad estructural de los bosques, además de capturar grandes cantidades de carbono durante su vida.

La iniciativa invita a los gobiernos, científicos y comunidades locales a incorporar la edad y el tamaño de los ejemplares como un criterio en la conservación de especies. Esto significa recopilar datos sobre la composición por edades de las poblaciones, evaluar los impactos de las actividades humanas que eliminan a los individuos mayores (como la pesca o la tala selectiva) y crear políticas que favorezcan estructuras poblacionales más naturales.

El documento también destaca que estas estrategias podrían contribuir al secuestro de carbono, ya que muchas especies longevas cumplen funciones vitales para la mitigación del cambio climático. La UICN propone que las Comisiones de Expertos y los Grupos de Especialistas elaboren guías sobre el valor ecológico de la longevidad y desarrollen criterios de monitoreo específicos. Además, plantea la creación de alianzas con ONG regionales y locales para implementar proyectos piloto que incorporen este enfoque en la gestión de fauna y flora silvestre. La moción aclara, sin embargo, que no busca restringir la caza o pesca reguladas con fines recreativos o turísticos, siempre que estén respaldadas por datos científicos y legislaciones nacionales que aseguren la sostenibilidad.

La conservación de la longevidad es un concepto nuevo que se desarrolló por primera vez a partir de una investigación dirigida por académicos de la Universidad Charles Darwin (CDU) para proteger a los animales más antiguos de la Tierra. En un artículo de investigación dirigido por la CDU y publicado en Science el año pasado, se mostró que la pérdida de criaturas más antiguas (a menudo debido a la sobreexplotación, la caza furtiva o la degradación ambiental) socava la estabilidad de la población, la resiliencia de los ecosistemas y la transferencia de conocimiento dentro de las sociedades animales.

El ecologista y profesor titular Keller Kopf, del Instituto de Investigación de Medio Ambiente y Medios de Vida de la CDU, fue el autor principal del artículo científico y dijo que el equipo de investigación trabajó en estrecha colaboración con socios internacionales para defender la moción. Los animales más viejos, dijo Kopf, no son sólo sobrevivientes, “son piedras angulares ecológicas. Aún queda un largo camino por recorrer. Animamos a investigadores y legisladores de todo el mundo a que comiencen a desarrollar estrategias para integrar los principios de conservación de la longevidad en sus programas”.

