¿Por qué han aumentado las lluvias estos días? Esto explica el Ideam

A la fecha hay más de 500 municipios en alerta por deslizamiento en Colombia.

Los últimos días han estado marcados por las lluvias en la mayoría del territorio colombiano. Los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) han informado de precipitaciones de variada intensidad en las regiones Caribe, Andina, Pacífica, zonas del sur y norte de la Amazonía y zonas de la Orinoquía.

En uno de sus boletines más recientes, el Ideam sostuvo que hay 567 municipios en algún nivel de alerta por deslizamiento, de los cuales 117 se encuentran en alerta roja, destacándose los departamentos de Antioquia con 32 municipios, Chocó con 25, Córdoba con 11, Cauca y Nariño, cada uno con 10.

Según la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a la fecha, se han reportado 219 eventos y cerca de 9.800 familias afectadas. Sin embargo, solo en Córdoba, las autoridades locales reportan cerca de 13.000 familias damnificadas por las lluvias que han generado inundaciones en por lo menos 17 municipios como Canalete, Cereté, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, entre otros.

En Urabá también se registran cerca de 1.500 familias afectadas por las lluvias en municipios de la subregión como Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Carepa, Turbo, Chigorodó, Carepa, Vigía del Fuerte y Murindó.

¿Qué dice el Ideam de las lluvias?

Sobre esta situación, la directora de la entidad, Ghisliane Echeverry Prieto, confirmó que el año inició con precipitaciones por encima de lo normal. “Lo que es bastante inusual para este mes de año, ya que históricamente se ha considerado como un mes de menos lluvias, especialmente las regiones Caribe y Andina”, dijo Echeverry.

Y es que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Corantioquia), por ejemplo, informó que durante enero el acumulado de las precipitaciones fue de 242 milímetros con máximos de 342 milímetros en algunas zonas, cuando los registros históricos del departamento eran de 87 milímetros.

Esta situación se debe a varias razones. Primero, menciona la directora de Ideam, está relacionada con crisis climática que genera condiciones inestables, y como en estos casos, lluvias en meses donde no eran usuales. A esto se suma que, “iniciamos el año con condiciones del fenómeno de la Niña y otros fenómenos meteorológicos”, explicó.

Sin embargo, uno de los eventos más recientes que están influyendo en las lluvias que se han registrado en los últimos días es un frente frío, un fenómeno que se presenta cuando chocan dos masas de aire: una cálida y otra fría. Lo que genera esta situación es un cambio en la dirección de los vientos, y la temperatura del aire tiende a decaer. Esto se puede presentar durante cinco y siete días.

Echeverry explicó que esperan que el frente frío se aleje el miércoles. “Sin embargo, nuestros pronósticos del clima nos muestran que las precipitaciones van a continuar hasta mediados de febrero y que posteriormente irán disminuyendo”.

