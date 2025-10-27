Preguntas a la ciencia colombiana

Opinión Foto: El Espectador

Para este mes resolví hacer una encuesta rápida con mis colegas periodistas científicos y preguntarles cuál es esa pregunta sobre la ciencia colombiana que les ronda en la cabeza sobre la cual quisieran tener una respuesta para producir una nota periodística. A continuación, algunas de esas estupendas preguntas que van desde política científica hasta las profundidades de la ciencia.

Sobre salud: ¿Cuál fue la ciencia detrás de la producción del suero antiofídico en los primeros años del hoy Instituto Nacional de Salud? ¿Qué ha pasado con los anuncios de fabricación de vacunas en el país? ¿Qué hizo la Universidad de Antioquia para ser líder en trasplantes de órganos desde mediados del siglo XX? ¿El proyecto Wolbachia Colombia sí ha disminuido la transmisión de dengue, zika y chikunguña en el país? Y para seguir con enfermedades tropicales, ¿existe un mapa genético colombiano que indique los factores que nos predisponen o protegen de ellas?

Sobre ambiente: ¿Cómo conciliar las bases de datos y las plataformas que miden la deforestación? ¿De qué manera, desde Colombia, se construye un modelo científico que cuide nuestra biodiversidad sin afectar el desarrollo económico? ¿Es posible equilibrar la conservación ecológica y la expansión agropecuaria? ¿Es cierto que se ha logrado producir una planta de coca transgénica más productiva? Siendo un país privilegiado por tener dos mares e infinidad de ríos y cuerpos de agua en general, ¿qué tanto se ha investigado al respecto y cuánto de eso se ha contado a los colombianos? ¿Qué hay en las profundidades de los ríos colombianos, qué tantos secretos guardan y qué tan difícil será conocerlos? Qué ha funcionado mejor: ¿la conciencia ciudadana, la suya y la mía, cuando reciclamos adecuadamente, apagamos las luces, nos desplazamos sin generar huella de carbono, hacemos recorridos mejor pensados, más eficientes, cuando realmente respetamos la naturaleza… o las políticas públicas estupendamente escritas y parcialmente aplicadas?

Siguiendo con política científica las inquietudes son aún más: ¿Por qué ha sido tan difícil construir unas comunidades científicas más robustas, más efectivas en términos de su impacto político? ¿Quiénes han sido esos grandes científicos y científicas colombianas de diferentes áreas del conocimiento que han pasado inadvertidos y no se reconocen públicamente como se merecerían? ¿Cuáles son los científicos o científicas colombianos más citados en el mundo y en qué disciplinas?

Sobre los científicos que ya están pensionados o a punto de hacerlo, ¿qué va a pasar con su legado o su línea de Investigación cuando se retiren teniendo en cuenta los recortes en los presupuestos para la ciencia y considerando que muchas universidades no están reemplazando los profes que se jubilan y con ello disminuye su capacidad investigativa? Y sobre los jóvenes investigadores, ¿qué tipo de políticas científicas han funcionado para que regresen al país luego de culminar sus estudios de doctorado en el exterior? ¿Podemos hablar de soberanía científica cuando las mejores mentes formadas aquí encuentran afuera las condiciones que aquí se les niegan? ¿En qué va el desarrollo de la ciencia espacial en el país? ¿Sirvió el cambio de nombre de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, a Fuerza Aeroespacial Colombiana, para desarrollar investigación espacial? ¿En términos de productividad científica y solidez de la comunidad científica colombiana ha funcionado la conversión de Colciencias como Departamento Administrativo a Ministerio? ¿Falta en la ciencia colombiana tejer sinergias con otros conocimientos como los ancestrales, los artísticos o los religiosos? ¿Cómo lograr que entidades que investigan en campo coincidan en sus salidas al territorio, lo que no solamente las haría más eficientes en términos económicos, sino además la interdisciplinariedad haría más valiosa la investigación, y el reconocimiento a las comunidades visitadas tendría mayor efecto?

Gracias colegas por responder a mi llamado; se me quedaron algunas preguntas en la bandeja de entrada de mi correo que no alcancé a incluir. Lectores, ahí les dejo para que analicen. Comunidad científica, ¿quién se anima a ayudarnos con algunas respuestas para iniciar la producción periodística?

