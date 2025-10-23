Estas son algunas de las fotografías que muestran el lado divertido de la naturaleza

Squirrel airborne: surrender mode Foto: Stefan Cruysberghs -Nikon Comedy Wildlife

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de recibir casi 10.000 fotografías, procedentes de 108 países, el concurso de fotografía de vida silvestre Nikon Comedy Wildlife eligió las 40 finalistas de la edición de este año. Las imágenes, que muestran el lado divertido de los animales, incluyen elefantes jugando al escondite, ardillas volando y osos jugando como niños.

Los premios fueron cofundados en 2015 por los fotógrafos profesionales Paul Joynson-Hicks MBE y Tom Sullam quienes tenían la idea de crear un concurso que fusionara la fotografía de vida silvestre con el poder positivo del humor, para promover la conservación de estos animales y los hábitats de los que depende.

(Lea también: Ratifican al macaco de cola larga como una especie en peligro de extinción y se prende un debate científico)

“Estas imágenes combinan ingenio y asombro para celebrar la naturaleza, a la vez que enfatizan la urgencia de la conservación. En Nikon, nos enorgullece apoyar un concurso que inspira alegría y nos recuerda por qué vale la pena proteger nuestro mundo salvaje”, dijo Stefan Maier, director general sénior de marketing de Nikon Europa.

Cada año, el concurso apoya a una organización de conservación sostenible. Este año la elegida fue Whitley Fund for Nature (WFN), una organización benéfica del Reino Unido que apoya a pioneros de la conservación que trabajan en sus países de origen en el hemisferio sur.

Los ganadores serán anunciados el martes 9 de diciembre en Noche de Premios en Londres. Estas son algunas de las finalistas:

La imagen se logró momento ocurrió después de que los turistas se marcharan de Nosy Komba (Madagascar). La fotógrafa, Liliana Luca, se detuvo y se concentró en un grupo de sifacas coronadas (Propithecus deckenii), lémures endémicos de Madagascar. “Fue entonces cuando apareció, mirándome con ojos muy abiertos y curiosos, como cuestionando mi presencia... o quizás mi elección de ropa”, dijo Luca. “Con la gracia de un actor de teatro y la cadencia de un comediante, levantó la mano, la lamió pensativo y se detuvo a mitad del gesto, como si supiera exactamente lo que hacía”, agregó.

Esta fotografía fue tomada durante un viaje a Ruanda a principios de este año, en las montañas de Virunga. El fotógrafo, Mark Meth, fue en busca de las familias de gorilas que habitan allí. El día de la foto se encontró con una gran familia reunida en un claro del bosque. “Los adultos buscaban comida tranquilamente mientras los jóvenes jugaban con entusiasmo. Un joven macho estaba especialmente entusiasmado por mostrar su talento acrobático: piruetas, volteretas y patadas altas. Ver su actuación fue una alegría pura, y estoy encantado de haber capturado su espíritu juguetón en esta imagen”, mencionó el autor de la imagen.

Esta ardilla roja fue capturada en Diest, Bélgica. El fotógrafo, Stefan Cruysberghs, había visitado el lugar varias veces y, con el tiempo, empezó a experimentar fotografiando ardillas en pleno salto. Esto dio como resultado innumerables fotos borrosas, pero también algunos momentos divertidos y peculiares, incluyendo el de la imagen finalista. “Lamentablemente, el bosque ha sido talado debido a una plaga de escarabajos de la corteza, pero aún atesoro las imágenes que capturé de estas ágiles y divertidas acróbatas. Pensé que esta ardilla voladora parecía tirar la toalla en el aire: ¡con los brazos abiertos, rendida por completo!“, dijo Cruysberghs.

En la fotografía se ve un alcatraz, un ave marina, en los acantilados de Bempton, Yorkshire, Reino Unido. El autor de la imagen es Alison Tuck, quien logró registrar el ave en un día ventoso en los acantilados durante la temporada de anidación.

Esta imagen finalista fue tomada en el Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania, en septiembre de 2024, durante la estación seca, cuando la escasez de comida y agua puede aumentar las tensiones familiares. “Una mañana, cerca de los Semetu Kopjes, encontramos una manada enfrascada en un animado enfrentamiento: cachorros hambrientos clamando por leche, madres cediendo brevemente antes de retirarse exhaustas”, cuenta el fotografo, Bret Saalwaechter.

Durante más de una hora, los cachorros siguieron a su madre por un kopje del Serengeti —esos icónicos afloramientos rocosos que salpican el paisaje—, alternando entre intentar mamar y jugar. El autor dice que cada vez que la madre rugía como manera de demostrar su desaprobación, los cachorros la perseguían, mordisqueándola y aullando para que les prestara más atención. Esto se repitió varias veces. Las leonas saltaron al kopje en busca de un momento de paz, pero sus crías la volvieron a perseguir y allí toda la manada empezó a rugir “en coro de rugidos y lamentos, dándome el momento perfecto para presionar el obturador”, agrega el fotógrafo.

La fotografía de David-Rice muestra una grulla de Manchuria, también llamada grulla de coronilla roja o grulla china en el Parque Nacional Kushiro Shitsugen en Hokkaido Oriental, Japón.

La imagen muestra un colimbo gorgirrojo, o colimbo chico, una especie de ave acuática que, durante la época de cría, presenta una distintiva garganta o cuello rojizo. Según el fotógrafo, Erkko Badermann, quien desde años le sigue la pista a estas aves, el colimbo “vuela bastante mal, y su aterrizaje suele ser muy inestable: busca el equilibrio con las patas estiradas hacia atrás y luego aterriza panza abajo”. Fue en ese momento cuando logró capturar la foto. “Me gusta decir que usan el agua como pista de aterrizaje. Esta vez, el ave vino directo hacia mí”, agrega.

Otra de las fotos finalistas del premio es esta de Henry Szwinto, que captó a un elefante de Sri Lanka “jugando al escondite con sus orejas”.

👩‍🔬📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador.🧪🧬