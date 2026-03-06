Prepárese para las lluvias: este es el pronóstico del tiempo para el domingo de elecciones

Imagen de referencia. En Bogotá podrían presentarse lluvias en horas de la tarde. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó hoy el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Como informó la entidad hace pocos días, se espera que desde marzo se consolide la primera temporada de más lluvias en el país.

Este domingo, 8 de marzo, se llevarán a cabo las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas para definir la composición del Congreso y algunos de los candidatos que irán a la primera vuelta presidencial. Entonces, se espera que una gran parte de la población habilitada para votar se movilice hacia las urnas en Colombia.

Durante el fin de semana, se esperan condiciones variadas a lo largo del territorio nacional, marcadas por lluvias en algunas regiones durante las horas de la tarde.

“En Bogotá, se mantiene la probabilidad de lluvias en horas de la tarde afectando localidades del centro, occidente y norte de la Ciudad. La temperatura mínima estará alrededor de 11 °C y la temperatura máxima entre 19 °C y 20 °C", dijo la entidad en el comunicado.

Estas son las condiciones que se esperan para este sábado y domingo, según el Ideam.

Pronóstico del tiempo para el sábado 7 de marzo

Las principales lluvias para este sábado podrían presentarse en algunas zonas de la región Andina. Las principales se concentrarían en Santander, Antioquia, norte de Boyacá y Cundinamarca, occidente de Caldas, Quindío, Risaralda y centro de Tolima.

“En la región Pacífica se mantendrán las precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas en zonas del oriente de Chocó, sur y oriente del Valle del Cauca, centro y occidente del Cauca y sectores de Nariño. Asimismo, se prevén lluvias en el occidente de Caquetá y Putumayo, así como en zonas de Amazonas, Vaupés y Guainía”, explicó el Ideam.

En la región Caribe también se esperan lluvias, entre ligeras y moderadas, particularmente en el sur de Bolívar y Córdoba. Finalmente, se espera que haya tiempo seco en la Orinoquia, donde se encuentran parte de los llanos orientales.

Pronóstico del tiempo para el domingo 8 de marzo, día de las elecciones

En comparación con el sábado, para el domingo se espera un incremento en la acumulación de lluvias que lleguen a las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonía.

“En la región Caribe se pronostican precipitaciones de ligeras a moderadas en los departamentos de Bolívar y Córdoba, así como en algunos sectores de Magdalena, Sucre y Cesar. Para la región Pacífica se prevén precipitaciones moderadas a fuertes en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño”, señaló la entidad.

En la región Andina, se esperan lluvias intensas en Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, según explicó el Ideam.

“Para la región de la Amazonía se estiman precipitaciones importantes en el sur de Caquetá, Vaupés, el Piedemonte Amazónico, Amazonas y Guainía”, añadieron. Además, se esperan lluvias ligeras en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En la Orinoquía se mantendrían las condiciones de tiempo seco. Sin embargo, en el sur del Meta podrían presentarse algunas lluvias ligeras.

