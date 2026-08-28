Presupuesto para 2027 plantea casi COP 450.000 millones menos para el Minambiente

Fachada de la sede del Ministerio de Ambiente, en Bogotá. Foto: Ministerio de Ambiente

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó ante el Congreso de la República el Presupuesto General de la Nación para 2027. Luego de que las Comisiones Económicas devolvieran el texto presentado por el anterior gobierno de Gustavo Petro, que planteaba un monto de COP 575,7 billones, ahora la administración de Abelardo de la Espriella establece un valor mayor, de COP 634,9 billones. Esto representa un incremento del 14,2 % respecto al presupuesto de este 2026. ¿Qué tanto de esos recursos se destinarán al sector ambiental?

Para el Ministerio de Ambiente, el proyecto del presidente De la Espriella define un presupuesto por alrededor de COP 383.428 millones para su funcionamiento, lo cual equivale a un aumento de COP 10.211 millones frente a 2026. Sin embargo, en cuánto a su presupuesto de inversión, que se destina, entre otras cosas, a la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, atención al cambio climático y educación ambiental, hubo una reducción considerable, de poco más del 50 %. Pasó de COP 867.184 millones a COP 406.832 millones, según la propuesta del nuevo gobierno.

Los recursos de inversión de la cartera se distribuirían de la siguiente manera:

Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos ≈ COP 210.219 millones

Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos ≈ COP 106.612 millones

Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector ambiente y desarrollo sostenible ≈ 38.732 millones

Gestión de la información y el conocimiento ambiental = 27.630 millones

Ordenamiento ambiental territorial = 13.331 millones

Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima = 5.317 millones

Educación ambiental = 4.990 millones

En total, el dinero previsto para el Ministerio de Ambiente suma COP 790.261 millones, mientras que para este 2026 se le habían asignado COP 1,24 billones.

En el caso del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el actual gobierno propone un leve incremento en su asignación de cara al 2027, pasando de COP 122.084 millones (casi COP 4.628 eran recursos propios) a 123.052 millones, de los cuales un poco más de 11.222 millones son recursos propios. Se trata de un aumento de cerca del 0,79 %.

Al revisar a detalle su asignación, sin embargo, se encuentran algunos cambios. Por ejemplo, el presupuesto de inversión que se plantea representa una reducción del 6,61 %, disminuyendo de COP 57.563 millones en 2026 a 53.760 millones en 2027. Frente a los recursos disponibles para funcionamiento, se propone una bolsa de COP 69.291 millones de pesos en 2027, un aumento del 7,39 %.

Por su parte, en el caso de los proyectos específicos, también se registran algunos cambios. Por ejemplo, el programa de Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental crecería un 10,98 %. En contraste, el programa de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Institucional (enfocado en optimizar el soporte tecnológico y operativo del instituto) disminuiría un 52,53 %, recortando su asignación de COP 15.937 millones de pesos en 2026 a COP 7.565 millones de pesos en la propuesta de 2027.

Por otra parte, el proyecto presentado por el ministro Gómez formula un aumento del presupuesto para el Fondo Nacional Ambiental (Fonam), un sistema especial de manejo de cuentas del Minambiente, que tiene jurisdicción en todo el país, personería jurídica, patrimonio independiente, pero no cuenta con estructura administrativa ni planta de personal. Mientras que para este 2026 se aprobaron COP 290.561 millones, el Gobierno de la Espriella le apunta a una cifra de COP 334.707 millones.

También hay variaciones en los presupuestos de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que son las autoridades ambientales y entidades públicas encargadas de proteger el medio ambiente y los recursos naturales, dependiendo de cada una de sus jurisdicciones. Aunque no hay cambios muy significativos, uno en particular sí llama la atención: el de la Corporación Autónoma Regional Para El Desarrollo Sostenible Del Choco (Codechocó), que pasaría de contar con COP 25.647 millones a tener apenas COP 3.437 millones. Se trata de una disminución de casi el 86 %.

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