Primera conferencia global para eliminar combustibles fósiles se realizará en Santa Marta en 2026

El Ministerio de Ambiente anunció que la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles se realizará en Colombia en 2026.

“El Gobierno de Colombia, en alianza con el Gobierno de los Países Bajos, anuncia la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Global de los Combustibles Fósiles. Esta conferencia se celebrará en Santa Marta, Colombia, los días 28 y 29 de abril de 2026”, precisó la ministra (e) Irene Vélez Torres.

El objetivo de este encuentro, que convocará a gobiernos, pueblos indígenas, comunidades locales, sociedad civil, sector privado, academia y organismos internacionales, será avanzar en la cooperación internacional y una hoja de ruta global en torno a la transición energética.

A ojos de Sophie Hermans, ministra de Clima y Crecimiento Verde de los Países Bajos, que será coanfitrión del evento, “existe un impulso claro para eliminar progresivamente los combustibles fósiles y ahora es el momento de aprovecharlo. Debemos empezar a materializar cómo podría ser esta eliminación gradual“.

Entre los principales puntos de la agenda está: los desafíos fiscales, sociales y macroeconómicos de la transición, la necesidad de transferencia tecnológica y capacidades técnicas para países en desarrollo, la reconversión laboral, diversificación económica y protección social y, entre otros, los riesgos de nuevos extractivismos y garantías para una transición justa.

“El evento se organizaría en dos jornadas: un segmento político de alto nivel y una sesión técnica con debates y mesas de trabajo que producirá insumos concretos para definir una hoja de ruta global. Se prevé además la adopción de un documento de resultados”, precisó el Ministerio de Ambiente, a través de un comunicado.

