Procuraduría toma medida preventiva para proteger el PNN Corales del Rosario

La Procuraduría inició una acción preventiva para proteger el Parque Nacional Natural Corales del Rosario, en Cartagena, por un posible deterioro en su infraestructura.

De acuerdo con el ente de control, solicitaron “a la Alcaldía de Cartagena informar qué acciones se han implementado para restaurar las pasarelas de madera del Parque Nacional Natural ‘Corales del Rosario y San Bernardo’, que presentan un avanzado estado de deterioro".

Hay dos riesgos sobre los que alerta la Procuraduría debido a ese deterioro. El primero es que esta es la infraestructura que utilizan los turistas que visitan el parque para recorrerlo.

Según el comunicado, "el actual estado de esas plataformas representa un alto riesgo de accidentes para los visitantes que acuden diariamente a esas instalaciones, situación que podría comprometer su vida, integridad física y seguridad".

El segundo riesgo tiene que ver con la protección de los ecosistemas que se encuentran en esta área protegida. Si esta infraestructura colapsa “puede ocasionar daños a las especies bajo custodia y a los ecosistemas coralinos circundantes”, dijo la Procuraduría.

También señalaron que el desprendimiento de materiales de esta infraestructura podría generar contaminación en el agua y en los ecosistemas coralinos.

“Con la apertura de la acción preventiva, la Procuraduría busca garantizar los derechos fundamentales de los visitantes y funcionarios del parque, así como proteger esa área marina de especial importancia ecológica. La comunicación también fue enviada a la Dirección General Marítima -Dimar- y al Parque Nacional Natural ‘Corales del Rosario y San Bernardo’“, explicó la entidad.

La importancia del PNN Corales del Rosario

El Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo es un área protegida de más de 120.000 hectáreas que están entre Bolívar y Sucre, en una zona que es jurisdicción de Cartagena.

"Tiene un valioso conjunto submarino de ecosistemas de la más alta productividad y biodiversidad, posee la plataforma coralina más extensa del Caribe continental colombiano (unos 420 km²)“, dice Parques Nacionales Naturales en su página web. Allí, además, se encuentra Santacruz del Islote, conocida por ser una de las islas más densamente pobladas del mundo.

Estos ecosistemas son claves para el país y tienen grandes retos de conservación, por problemáticas como la contaminación.

