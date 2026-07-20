Prohibido que las empresas destruyan ropa que no vendan, la nueva norma ambiental de Europa

Varias grandes compañías de la industria de la moda reciben críticas por desechar las prendas que no venden. Foto: EFE - SHAHZAIB AKBER

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A partir del 19 de julio de 2026 entró en vigor una norma en toda la Unión Europea que busca que el mercado de la moda sea más sostenible.

Como lo indica un comunicado de la Comisión Europea, las grandes empresas ya no podrán destruir la ropa, los accesorios o los zapatos que no vendan, algo que sucedía con cierta frecuencia. De hecho, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, entre el 4 % y el 9 % de todos los productos textiles que se comercializan en Europa se destruyen antes de su uso. Eso implica entre 264.000 y 594.000 toneladas de textiles destruidos cada año.

Esta nueva una medida, señala el organismo, fue “introducida en el marco del Reglamento sobre el Ecodiseño de Productos Sostenibles (ESPR, por sus siglas en inglés)” y “tiene como objetivo prevenir el desperdicio de productos valiosos y de los recursos utilizados para su fabricación”.

De acuerdo la Unión Europea, cuando las grandes empresas incurrían en esa práctica se perdían materias primas, agua, energía y la mano de obra que fue invertida en cada pieza. Como no bastara con ese desperdicio, eliminarlas “genera emisiones de gases de efecto invernadero evitables”.

“Al fomentar la reutilización, la reparación y prácticas empresariales más eficientes en el uso de recursos, las nuevas normas apoyan la transición hacia una economía europea más circular y competitiva”, indica la Comisión Europea.

¿Qué pueden hacer las grandes empresas de la “moda”?

De ahora en adelante, las grandes compañías deberán darle prioridad al mantenimiento de esos productos. Pueden venderlos, donarlos a organizaciones benéficas y readecuándolos para darles una nueva vida. Incluso, insiste la Comisión Europea, pueden ofrecerlos en mercados alternativos o con descuentos más grandes que los habituales.

Estas empresas únicamente pueden destruir productos en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando los “artículos son inseguros o están dañados, son falsificados o infrinjan los derechos de propiedad intelectual, o son rechazados por organizaciones benéficas o programas de donación”.

La prohibición, se lee en el comunicado, es la primera medida de El Reglamento sobre el diseño ecológico de productos sostenibles que entró en vigor en la Unión Europea en 2024.

Será una medida que empezará a aplicarse a las medianas empresas a partir del 2030.

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