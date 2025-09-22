Pronóstico de lluvias en Colombia: regiones afectadas y ciudades principales

Lluvias en Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó su pronóstico de tiempo para este lunes. Según el Ideam, gran parte del país experimentará precipitaciones de variada intensidad, con lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica en zonas del Mar Caribe colombiano, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Córdoba, Vaupés, sur de Guaviare y Guainía. En otras regiones como Cauca, Amazonas, Cesar y Bolívar, se esperan lloviznas o lluvias ligeras, mientras que el Archipiélago de San Andrés registrará precipitaciones de intensidad variable.

Para las próximas 24 horas, se pronostican lluvias importantes en gran parte de las regiones Pacífica, Caribe y Andina, así como en sectores dispersos de la Orinoquía y Amazonia. Los mayores acumulados de lluvia se esperan en departamentos como Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, occidente de Boyacá, Vichada, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena y Atlántico.

En contraste, las regiones de Amazonas, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Huila y Meta tendrán lluvias ligeras o lloviznas, y el archipiélago de San Andrés continuará con lluvias.

En cuanto a las ciudades principales, se espera que Bogotá tenga un día con predominio de tiempo seco en la mañana y lluvias ligeras en algunas localidades durante la tarde y noche. Barranquilla y Cartagena registrarán lluvias intermitentes durante el día; Medellín tendrá lluvias moderadas a fuertes en la tarde y noche; mientras que Tunja, Bucaramanga y Cali presentarán cielos parcialmente nublados con posibilidades de lloviznas.

El Ideam también señala la presencia de ondas tropicales sobre el Atlántico y el Caribe, que activan convección moderada y favorecen las lluvias en Colombia. Por otro lado, el huracán Gabrielle, aunque mantiene vientos fuertes, no representa afectación para el país, ya que se desplaza hacia el noreste del Atlántico.

Emergencias a tener en cuenta

Actualmente se mantienen alertas por riesgos naturales en distintas regiones del país. En cuanto a incendios, hay 10 municipios en algún nivel de alerta, principalmente en las regiones Caribe y Andina. Respecto a los deslizamientos, la situación es más amplia: 507 municipios están en algún nivel de alerta por riesgo de movimientos en masa de tierra, distribuidos en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia.

De estos, 98 municipios presentan alerta roja, es decir, un riesgo muy alto que puede requerir evacuaciones o acciones preventivas urgentes. Los departamentos más afectados son Antioquia (13 municipios), Chocó (12 municipios), y Boyacá y Meta con 11 municipios cada uno.

En cuanto a las alertas hidrológicas, se reportan situaciones de inundaciones y crecientes súbitas en varias cuencas del país. La cuenca Magdalena-Cauca registra dos alertas rojas, una roja puntual, 42 naranjas y 39 amarillas; en la cuenca del Orinoco hay una alerta roja, una roja puntual, 24 naranjas y 16 amarillas; la cuenca Caribe presenta cinco rojas, 31 naranjas y cuatro amarillas; la Pacífica tiene 22 naranjas y siete amarillas, y la Amazonas registra tres naranjas y cinco amarillas.

Finalmente, las alertas meteomarinas indican condiciones adversas en los litorales. En el Mar Caribe, hay alerta amarilla por tiempo lluvioso en el sector suroccidente. En el Pacífico colombiano, se emite alerta amarilla por lluvias en los sectores centro y sur de la cuenca, así como por viento y oleaje para toda la región.

