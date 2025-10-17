Aliste la sombrilla. Estas son las zonas donde lloverá este fin de semana Foto: JEIMI VILLAMIZAR - Publicaciones Semana - Jeimi Villamizarar

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió su más reciente boletín sobre el pronóstico del clima. De acuerdo con la entidad, durante el fin de semana se prevén lluvias de variada intensidad en amplias zonas del país, incluyendo el centro y oriente del mar Caribe. Las precipitaciones más fuertes se esperan para el domingo 19 de octubre.

En Bogotá, por su parte, la entidad estima que se mantendrán las condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias especialmente en sectores del occidente y norte de la ciudad. El viernes y el sábado serán los días con los mayores acumulados de precipitación.

☔ Viernes 17 de octubre

De acuerdo con el IDEAM, finalizando el día, se esperan lluvias en amplios sectores del país, especialmente en el Pacífico, en la región Andina, en el Caribe, la Orinoquía, y el centro y occidente de la Amazonía.

En cuanto a los mayores acumulados de precipitación, con posible actividad eléctrica, se esperan en zonas de Amazonas, Caquetá, Vaupés, Meta, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Tolima, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y La Guajira.

Las lluvias de menor intensidad o lloviznas intermitentes se prevén en sectores dispersos de Guainía, Vichada, Casanare, Arauca, Cesar y Atlántico. Por su parte, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, se espera nubosidad dispersa y predominio de tiempo seco durante la tarde y noche.

☔ Sábado 18 de octubre

Para el sábado, la entidad estima que las lluvias persistan en sectores del océano Pacífico nacional, frente al litoral Caribe y en áreas de las regiones Pacífica, Caribe, centro y sur de la Andina, así como en el nororiente de la Orinoquía.

En cambio, en otras zonas del país se prevé una disminución significativa de la nubosidad y las precipitaciones. Estas regiones son la Amazónica, y en el centro y occidente de la Orinoquía. Además, se espera que los mayores acumulados de lluvia se registren en Chocó, sur del Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Risaralda, Antioquia, Cauca, Cesar, Sucre, Bolívar, Córdoba, Magdalena, La Guajira y Vichada, así como en áreas dispersas de Guainía, Casanare y el nororiente del Amazonas.

En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé escasa nubosidad y predominio de tiempo seco, aunque podrían presentarse lluvias de variada intensidad en la zona marítima circundante

☔ Domingo 19 de octubre

La entidad informa que para el domingo se pronostica un incremento significativo de las lluvias en gran parte del territorio nacional. Estas se esperan en la región Andina, en la Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazónica.

En cuanto a la plataforma marítima del mar Caribe colombiano y el océano Pacífico nacional, se prevé abundante nubosidad acompañada de lluvias de variada intensidad en la mayoría de los sectores.

Los acumulados de precipitación se presentarán en Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Guainía, Guaviare, oriente de Caquetá, Vaupés, Amazonas, Meta, Casanare, Vichada, occidente de Caldas, Risaralda, occidente de Quindío, noroccidente de Cundinamarca, norte de Boyacá, Antioquia, Santander, Norte de Santander, sur de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena, y centro y sur de La Guajira.

Finalmente, para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevén lluvias, especialmente durante la tarde y noche, acompañadas de abundante nubosidad.

