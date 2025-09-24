Estos son los departamentos en los que se esperan lluvias este miércoles, según el Ideam

Para este miércoles 24 de septiembre, el Ideam prevé lluvias en el centro y norte del país, con cielos con cierta nubosidad. Por su parte, el huracán Gabrielle, de categoría 4, se mantiene activo lejos de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del clima para este miércoles 24 de septiembre, en el que se esperan lluvias en el centro y norte de la región Andina, en el sur y centro del Caribe, así como en gran parte de la Amazonía, Pacífico, sur y piedemonte de la Orinoquía.

“Los mayores acumulados de precipitaciones, con actividad eléctrica dispersa probable, son esperados en áreas de los departamentos de Amazonas, Vaupés, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Meta, Casanare, Arauca, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y sur de Córdoba”, precisa el Ideam, en su más reciente boletín.

Por su parte, en los departamentos de Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Vichada, Atlántico es esperan lluvias de menor intensidad e intermitentes durante la jornada.

🌥️Así estará en clima en Bogotá

En la capital del país, la mañana de este miércoles estará marcada por un tiempo seco, aunque con cierta nubosidad. Estas condiciones, según explica el Ideam, se mantendrían hasta la tarde, con una temperatura máxima estimada que rondará los 19 °C.

“En horas de la noche se esperan igualmente condiciones secas en la capital, con un descenso relativo de la nubosidad respecto a la jornada diurna”, precisa el Ideam.

Este es pronóstico del clima en las principales ciudades del país

• Barranquilla: Luego de una mañana con predominio de tiempo seco y nubosidad variada, se espera una tarde con lloviznas y lluvias intermitentes, para una posterior noche despejada. (T. máx.: 33 °C).

• Cartagena: Se espera una jornada con nubosidad variada y probabilidad de lloviznas ligeras, especialmente en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C).

• Medellín: Se esperan lloviznas y lluvias en horas de la tarde y la noche, con una mañana con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 29 °C).

• Tunja: Son pronosticadas condiciones secas durante toda la jornada, con nubosidad variada. (T. máx.: 19 °C).

• Bucaramanga: Se prevé una mañana con tiempo seco, para una posterior tarde y noche con incremento de nubosidad y lluvias de ligeras a moderadas asociadas. (T. máx.: 29 °C).

• Cali: Son pronosticadas lluvias en horas de la tarde y la noche, con una mañana con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 31 °C).

Por su parte, este miércoles continúa el monitoreo del huracán Gabrielle que se localiza en mar abierto del Atlántico central, desplazándose hacia el nororiente a 35 km/h, con trayectoria prevista al nororiente y oriente-nororiente, alejándose de territorio americano. “Este sistema no presenta afectación para Colombia”, precisa el Ideam.

