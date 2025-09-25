¿Aumentarán las lluvias este jueves en Colombia? Este es el pronóstico del Ideam

Invierno en Bogotá Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que, para este jueves 25 de septiembre, podrían presentarse lluvias significativas, algunas con posible actividad eléctrica, en gran parte del país.

“Los departamentos de mayor condición de lluvia se prevén en Córdoba, Bolívar, Sucre, Atlántico, Magdalena, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca”, indicó el Ideam, en su más reciente boletín del clima en Colombia. “Además, se esperan lluvias de menor intensidad en Cauca, Nariño, Santander, Norte de Santander, noroccidente de Cundinamarca, occidente de Boyacá, Cesar y occidente de La Guajira”

En contraste, los análisis meteorológicos apuntan a una posible disminución de las lluvias en la Orinoquia y la Amazonía, a excepción de los departamentos del Vichada, Meta, Guainía y Vaupés.

Vale recordar que, el pasado 16 de septiembre, inició oficialmente la segunda temporada de lluvias en Colombia, con lo que se espera un aumento de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

🌥️Así estará el clima en Bogotá

En la capital del país, se espera un cielo ligeramente nublado con un tiempo seco en la mañana de este jueves, según el pronóstico del Ideam.

“En la tarde se espera nubosidad variada con probabilidad de lluvias dispersas, las localidades con mayor probabilidad de lluvia son Bosa, Engativá, Suba y Fontibón, con una temperatura esperada de 20 °C", precisó el Ideam en su más reciente boletín. “En la noche espera un tiempo seco predominante”.

Pronostico en las principales ciudades del país

• Barranquilla: Una mañana con nubosidad variada y algunas lluvias leves, luego, se espera una tarde con presencia de chubascos y en la noche con lluvias ligeras ocasionales. (T. máx.: 33 °C).

• Cartagena: Se espera una jornada con nubosidad variada y probabilidad de lluvias en la jornada. (T. máx.: 32 °C).

• Medellín: Se esperan condiciones nubosas y posibles lloviznas y lluvias en la jornada. (T. máx.: 28 °C).

• Tunja: Son pronosticadas condiciones nubosas durante toda la jornada, con posibles lloviznas dispersas. (T. máx.: 18 °C).

• Bucaramanga: Se prevé condiciones mayormente nublada y posibles lloviznas en la mañana y durante la tarde y noche lluvias disgregadas. (T. máx.: 29 °C).

• Cali: Cielo parcialmente nublado y tiempo seco en la mañana y condiciones nubosas durante la tarde y noche con posibles lluvias ligeras a moderadas. (T. máx.: 31 °C).

