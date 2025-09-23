Martes con cielo nublado y lluvias ocasionales en toda Colombia, pronostica el Ideam

Diferentes aspectos de este día en Bogotá, en el que los habitantes se movilizaron en otros medios de transporte como: Transmilenio, taxis o bicicletas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) pronostica para las próximas 24 horas un panorama de cielo mayormente nublado y cubierto en buena parte del país, con lluvias sectorizadas de intensidad moderada a fuerte. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en la plataforma marítima y continental del Pacífico, el centro y sur del Caribe, el norte y centro de la región Andina, así como en sectores de la Amazonía y la Orinoquía. También se esperan lluvias en el occidente del mar Caribe y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sobre todo en su área marítima.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvias intensas son Bolívar, el sur de Sucre, Cesar, el norte de Norte de Santander, así como el sur y occidente de Santander, según la entidad. También se prevén precipitaciones fuertes en Risaralda, Antioquia, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo y Guaviare, además de sectores puntuales de Córdoba, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Huila, Meta, Vaupés, Amazonas y el Valle del Cauca.

En Bogotá, la madrugada de este martes se mantuvo mayormente seca con cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras en algunos sectores del sur. Para la mañana se prevé tiempo seco con nubosidad parcial, aunque hacia el suroriente podrían registrarse lloviznas esporádicas. Durante la tarde predominará el tiempo seco, pero no se descartan lluvias locales en el centro y sur de la capital. La temperatura máxima podría superar los 20 °C. Para la noche se anticipan condiciones secas con nubosidad variable.

En las principales ciudades del país se esperan condiciones diversas. Barranquilla tendrá una jornada mayormente seca, con cielo parcial y posibilidad de lloviznas aisladas en la tarde, con una temperatura máxima de 33 °C. En Cartagena, la nubosidad será variable y podrían presentarse lluvias tanto en la mañana como en la tarde (32 °C). Medellín contará con predominio de tiempo seco y cielo parcial, aunque hacia el final de la tarde no se descartan precipitaciones ligeras. Por su parte, Tunja registrará una jornada seca con cielo entre parcial y mayormente nublado (19 °C). Bucaramanga tendrá mañana seca, pero hacia la tarde y noche podrían presentarse lluvias esporádicas (29 °C). En Cali, el tiempo será mayormente seco, aunque en la tarde y noche no se descartan lloviznas ocasionales.

Los ciclones tropicales cerca de Colombia

El océano Atlántico sigue muy activo con la presencia de varias ondas tropicales y un huracán de gran magnitud que avanza lejos del Caribe colombiano. La onda tropical número 38 se encuentra en el Atlántico central y se mueve hacia el occidente a buena velocidad. Este sistema trae consigo nubes de gran desarrollo que pueden producir lluvias fuertes en islas como las Antillas Menores, Puerto Rico y las Islas Vírgenes durante los próximos días.

La onda tropical número 39, también en el Atlántico central, muestra un comportamiento similar: avanza hacia el oeste y concentra lluvias y tormentas en amplias zonas. Su actividad es intensa, por lo que sigue siendo vigilada de cerca, aunque por ahora no representa peligro inmediato para el Caribe colombiano. Más hacia el Atlántico oriental está la onda tropical número 40, que avanza más despacio y con menor fuerza. Genera lluvias dispersas y tormentas moderadas, pero su evolución todavía es incierta.

Por otro lado, el huracán Gabrielle continúa como un sistema muy poderoso en el Atlántico norte, lejos de Colombia. Actualmente es de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, lo que significa que tiene vientos extremadamente fuertes, de hasta 220 km/h, capaces de causar grandes daños si estuviera cerca de zonas habitadas. Gabrielle se ubica al noreste de las Bermudas y se mueve hacia mar abierto, con tendencia a debilitarse en los próximos días. Según los expertos del IDEAM, este huracán no tendrá ningún impacto en Colombia.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜