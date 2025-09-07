“Puedes dudar de que nuestra idea de progreso sea una idea muy inteligente”

Philipp Blom es historiador formado en Austria e Inglaterra. Foto: APA-PictureDesk via AFP - Helmut Fohringer

Philipp Blom (Alemania, 1970) es un historiador que no solo narra y estudia el pasado, sino que también piensa y escribe sobre el futuro. En 2007, cuando publicó Encyclopédie: El triunfo de la razón en tiempos irracionales (Anagrama) profundizó en el que calificó como “el acontecimiento más significativo de la historia intelectual de la Ilustración”: La Encyclopédie que durante 22 años editaron Denis Diderot y Jean le Rond d’Alembert.

Doce años después, en El motín de la naturaleza (Anagrama) ya empezaba a...