Pumas vs pingüinos: el regreso de estos depredadores trajo cambios en la Patagonia

A principios del siglo XX, la cría generalizada de ovejas acabó con los pumas de la Patagonia. Foto: Gonzalo Ignazi

Los pingüinos de los mares del sur tienen que preocuparse por ser capturados por focas o cazados por orcas. En tierra, pueden encontrar seguridad si están en grupo. Pero en la región de la Patagonia argentina, estas aves marinas no voladoras se están convirtiendo en el bocado de un depredador terrestre inesperado: los pumas.