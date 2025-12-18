Logo El Espectador
Ambiente
Pumas vs pingüinos: el regreso de estos depredadores trajo cambios en la Patagonia

En Argentina, el regreso de los pumas trajo de vuelta al paisaje a los principales depredadores, para gran consternación de los pingüinos.

Alexa Robles-Gil / The New York Times
18 de diciembre de 2025 - 10:16 p. m.
A principios del siglo XX, la cría generalizada de ovejas acabó con los pumas de la Patagonia.
Foto: Gonzalo Ignazi

Los pingüinos de los mares del sur tienen que preocuparse por ser capturados por focas o cazados por orcas. En tierra, pueden encontrar seguridad si están en grupo. Pero en la región de la Patagonia argentina, estas aves marinas no voladoras se están convirtiendo en el bocado de un depredador terrestre inesperado: los pumas.

Por Alexa Robles-Gil / The New York Times

