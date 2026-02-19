La historia de Punch: el mono que conquistó internet abrazando un peluche de orangután

En el caso de Punch, su proceso ha sido seguido de cerca por visitantes y usuarios en redes, atentos a cada paso de su adaptación y crecimiento. /Zoológico de la Ciudad de Ichikawa Foto: Zoológico de la Ciudad de Ichikawa

La historia de Punch ha enternecido a las redes sociales en todo el mundo durante los últimos días. Se trata de una cría de mono del Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, en Japón, que fue abandonada poco después de nacer el 26 de julio de 2025 y tuvo que ser criada con alimentación artificial por el equipo del parque.

En primates como los macacos japoneses, el abandono materno no es la norma, aunque tampoco es un hecho excepcional. Hay varias razones por las que una madre puede rechazar o dejar de cuidar a su cría. Una de las más comunes es la inexperiencia: las hembras primerizas a veces no desarrollan de inmediato las conductas maternales adecuadas. De hecho, según ha trascendido en medios, Punch era la primera cría de su madre. También puede influir, sin embargo, el estrés ambiental, problemas de salud de la madre o del recién nacido, partos complicados o alteraciones en la dinámica social del grupo.

Lo que más ha sorprendido es que Punch aparece en videos cerca o abrazando un peluche con forma de orangután. Se le ve cargarlo, sujetarlo con fuerza o recostarse junto a él mientras se desplaza por la colina de los monos del zoológico.

Según han explicado los funcionarios del zoológico en diversos medios internacionales, el peluche forma parte de los objetos que le ofrecieron luego de ser abandonado al nacer por su madre. Estos elementos blandos suelen ayudar a las crías en procesos de adaptación, pues pueden funcionar como una fuente de seguridad mientras se integran a su grupo. Pese a que Punch tiene a disposición varios objetos, se muestra especialmente cercano a ese peluche.

El muñeco lo vende la conocida marca IKEA . “En los últimos días, hemos observado un claro aumento en las ventas del orangután de juguete de Djungelskog, especialmente en Japón, Estados Unidos y Corea del Sur”, declaró la compañía en un comunicado, según cita The New York Times. “Lo que más nos importa no es que se aferre a nuestro producto”, dijo Karin Blindh Pedersen, líder del equipo de juguetes infantiles de IKEA, sobre Punch en el comunicado, “sino que reciba apoyo a su propio ritmo y que su amigo de peluche pueda seguir ayudándolo a sobrellevar la situación hasta que esté completamente listo para dejarlo ir”.

Meet Punch — a macaque from a Japanese zoo with a difficult story



His mother abandoned him, and the caretakers raised him by hand. Later, he was moved into an enclosure with other monkeys, but he struggled to integrate into the group.



To give him some comfort, staff gave Punch… pic.twitter.com/Vh0L1VM58A — NEXTA (@nexta_tv) February 15, 2026

Los últimos videos sobre Punch son más esperanzadores, sin embargo. En las grabaciones más recientes compartidas en redes sociales se le ve nuevamente desplazándose por la colina de los monos, interactuando con el entorno y manteniendo cerca su peluche, pero sin escenas de agresión evidentes.

Aunque en los grupos de macacos japoneses pueden producirse episodios de tensión mientras se establecen jerarquías, las imágenes más recientes muestran entonces a Punch más integrado y activo. Ahora, según le dijo a The New Yorj Times Takashi Yasunaga, quien dirige la división de zoológicos y jardines botánicos del gobierno municipal de Ichikawa, Punch tiene “una personalidad activa y valiente”.

