¿Qué deberíamos comer para prevenir millones de muertes y ayudar al planeta?

En las plazas de mercado podría estar buena parte de las respuestas y soluciones a las crisis que enfrentamos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Lo que desayunó esta mañana, lo que está a punto de almorzar o la cena que tiene en mente para esta noche, tiene mucho que ver con el medio ambiente, así sea una relación en la que no pensemos mucho cuando nos estamos llevando el tenedor a la boca.

Hace unos días, un grupo de reconocidos científicos de 35 países, publicó la evaluación científica global más importante sobre los sistemas alimentarios hasta la fecha. La Comisión, llamada EAT-Lancet 2025, publicó sus conclusiones y recomendaciones en la revista académica