Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ambiente
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Qué tiene que ver la desigualdad de género en Colombia con las emisiones contaminantes?

El Ideam desarrolló una metodología inédita para la región que permite contestar, por primera vez para el país, cómo las desigualdades de género influyen en las emisiones contaminantes que se producen. Con un piloto, adelantado en la cadena porcícola (cría y comercialización de cerdos) y el transporte público, se revela la segregación y arroja nuevas ideas para pensar en políticas públicas más inclusivas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
César Giraldo Zuluaga
César Giraldo Zuluaga
03 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
La metodología fue aplicada en un piloto que se llevó a cabo en los sistemas de transporte de Medellín y Cali.
La metodología fue aplicada en un piloto que se llevó a cabo en los sistemas de transporte de Medellín y Cali.
Foto: Metro de Medellín

Desde hace varios años distintas organizaciones y comunidades locales han advertido sobre cómo los impactos del cambio climático afectan de manera diferenciada a las mujeres y niñas (así como a las comunidades más pobres). “La crisis climática no es neutra de cara al género”, señalaba ONU Mujeres en abril de este año al recordar un

César Giraldo Zuluaga

Por César Giraldo Zuluaga

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Noticias Ambiente

PremiumEE

Desigualdad de género

Desigualdad de género Colombia

Emisiones de gases de efecto invernadero

Emisiones contaminantes

Cambio climático

Crisis climática

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.