¿Qué tiene que ver la desigualdad de género en Colombia con las emisiones contaminantes?

El Ideam desarrolló una metodología inédita para la región que permite contestar, por primera vez para el país, cómo las desigualdades de género influyen en las emisiones contaminantes que se producen. Con un piloto, adelantado en la cadena porcícola (cría y comercialización de cerdos) y el transporte público, se revela la segregación y arroja nuevas ideas para pensar en políticas públicas más inclusivas.