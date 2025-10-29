¿Quiere proteger a su mascota de la contaminación del aire? Siga estos consejos

Es clave proteger a las mascotas cuando hay altas concentraciones de material particulado. Foto: Amanda Lucier - The New York Times

Aunque aún queda mucho por aprender sobre cómo afecta la contaminación a los animales domésticos, está claro que los cielos llenos de humo, el agua contaminada y el polvo de la casa cargado de toxinas pueden ser graves peligros para la salud de una amplia gama de animales.

La buena noticia, según los expertos, es que muchas de las medidas que tomamos para protegernos de los contaminantes ambientales también pueden reducir los riesgos para nuestros compañeros animales.

He aquí algunas medidas sencillas que recomiendan los expertos.

Durante las crisis de calidad del aire

Los expertos dijeron que, cuando hay incendios forestales en las proximidades o la calidad del aire exterior ha descendido por otros motivos, los dueños deben limitar el tiempo que sus animales pasan fuera. Esto significa sacar a los perros rápidamente a que hagan sus necesidades en lugar de dar largos paseos, y evitar cualquier actividad física vigorosa que pueda aumentar la frecuencia respiratoria del animal. Pasar una toallita o una toalla húmeda por encima de las mascotas al meterlas en casa también puede ayudar, porque algunos contaminantes tienden a adherirse a su pelo.

Mantén limpio el aire interior asegurándote de que las ventanas y puertas permanecen cerradas y utilizando un purificador de aire de alta calidad. El humo o el aire contaminado también puede resecar las vías respiratorias, así que asegúrate de que las mascotas dispongan de abundante agua potable fresca y limpia.

Considera la posibilidad de proteger los ojos de tu mascota. “Si te pican los ojos, lo más probable es que a tu perro también le piquen”, señaló Michala de Linde Henriksen, oftalmóloga veterinaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, quien ha estudiado los efectos del humo de los incendios forestales.

Dos productos de venta libre —un colirio y gotas lubricantes para los ojos— pueden ayudar a mantener los ojos del animal hidratados y libres de irritantes, advirtió de Linde Henriksen. Frotarse, entrecerrar los ojos, enrojecimiento, lagrimeo o secreción son signos de que hay que consultar al veterinario, añadió. “Busca ayuda veterinaria si te preocupa algo”, afirmó.

Precauciones cotidianas

La contaminación no es solo un problema del exterior. En el transcurso de su vida diaria, las mascotas también se encuentran con una serie de contaminantes dentro de sus casas.

“Vivimos en nuestras casas una parte del día”, añadió John Buchweitz, veterinario toxicólogo de la Universidad Estatal de Míchigan. “Mientras que nuestras mascotas, ese es su todo. Ese es su entorno en el que pasan la mayor parte del tiempo”.

Las estufas de gas, las velas, el incienso, los productos de limpieza, los perfumes y otros productos domésticos comunes generan un surtido de compuestos potencialmente peligrosos.

Algunas de estas sustancias químicas flotan en el aire, por lo que los expertos recomiendan utilizar ventiladores, encender purificadores de aire o abrir las ventanas al cocinar, limpiar o realizar otras tareas domésticas que generen contaminación.

Otros contaminantes de interior tienden a acumularse en el polvo y pueden eliminarse aspirándolos con regularidad. “Una de las mejores cosas que podemos hacer por nosotros mismos y por nuestras mascotas es pasar más la aspiradora, cosa que, para ser sincera, no se me da especialmente bien”, dijo Olivia Sanderfoot, ecóloga de la Universidad de Cornell que estudia los efectos del humo y la contaminación atmosférica urbana en los animales.

Para proteger a las mascotas de la intoxicación por plomo, mantenlas alejadas de la pintura descascarillada o desconchada y a una distancia segura de las reformas activas, sobre todo en las casas construidas antes de 1978, año en que se prohibió el uso de pintura con plomo.

“Un factor de riesgo para los bebés y los niños pequeños es que a menudo se llevan cosas a la boca, como astillas de plomo de la pintura desconchada”, manifestó Robert Wahl, epidemiólogo medioambiental de la Universidad Estatal de Míchigan. “Del mismo modo, las mascotas suelen entrar en contacto con materiales al olerlos muy cerca y lamerlos e incluso intentar comérselos”.

Si la tubería de suministro de agua de tu casa es de plomo, utiliza un filtro de agua y abre el grifo para purgar las tuberías antes de volver a llenar el cuenco de agua de tu mascota. También se han detectado niveles elevados de plomo en algunas mangueras de jardín, “que suelen utilizarse para llenar los platos de las mascotas en el exterior”, agregó Wahl. Los dueños de mascotas que piensen utilizar mangueras como fuente de agua para sus mascotas deben comprar mangueras etiquetadas como “seguras para el agua potable”.

Los platos de cerámica antiguos e importados y algunos juguetes para mascotas también pueden contener plomo. Utiliza platos de comida y agua fabricados con otros materiales, o busca platos y juguetes fabricados en Estados Unidos, con la etiqueta “sin plomo” o producidos por fabricantes acreditados.

