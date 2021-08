Razones por las que pueblos indígenas son claves contra la crisis climática

Hoy (y desde hace doce años) se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que conmemora las Naciones Unidas para reflexionar alrededor de la situación de los pueblos originarios.

En la actualidad existen más de 476 millones de pueblos indígenas que habitan los territorios de unos 90 países de todo el mundo, un 6,2% de la población mundial. Sin embargo, los territorios habitados por indígenas comprenden “el 80% de la biodiversidad del mundo.

Justamente, también hoy se conoció el nuevo informe de cambio climático del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. El informe determinó que “el calentamiento global de 1.5ºC e incluso de 2ºC se sobrepasará durante el siglo XXI si no se producen unas reducciones profundas en las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera en las próximas décadas”.

Pero tal vez la gran determinación del informe es que sí, los humanos somos los culpables de los drásticos cambios en la temperatura. “Es un hecho inequívoco que la actividad humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Se han producido cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, los océanos, la criosfera y la biosfera”, dice el informe.

Precisamente, el meollo del asunto está en el uso de la palabra “inequívoco”: en informes anteriores, las pruebas indicaban una “alta probabilidad” de que la actividad humana estuviera relacionada con la crisis climática, sin embargo, el clima ha cambiado de manera tan drástica en los últimos ocho años que se ha logrado recoger evidencia abrumadora sobre las actividades humanas y el clima. (Lea también: Podremos superar un aumento de 2 °C en la temperatura global durante el siglo XXI).

Aunque las actividades humanas como la agricultura extensiva, la ganadería a gran escala, la minería (legal o ilegal) y la quema de combustibles fósiles son las responsables, también hay actividades humanas que le hacen frente a los efectos de la crisis climática y que no son innovadoras sino todo lo contrario: son tecnologías y culturas ancestrales que supieron (y saben) convivir en armonía con la naturaleza para no dañar ni ser dañados por ella.

La ciencia formal también se ha ocupado de entender por qué las tecnologías y sistemas de cultivo diseñados por los pueblos indígenas han sido tan efectivos en la protección del medio ambiente. Por ejemplo, eun estudio publicado a principios de 2020 en la revista Frontiers in Ecology and the Environment identificó los bosques intactos del mundo y calculó cuánto estaba en tierras administradas por pueblos indígenas. El estudio, realizado por la Universidad de Maryland, demostró que el 36 % de los paisajes forestales intactos están dentro de las tierras de los pueblos indígenas, lo que hace que estas áreas sean cruciales para los esfuerzos destinados a evitar los efectos del cambio climático.

Otro estudio, también de 2020,concluyó que los pueblos indígenas serán claves para proteger el 50% del territorio mundial para 2030, publicado por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y la Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI, por sus siglas en inglés).

La investigación, desarrollada en 42 países, aconseja a los Gobiernos reconocer los derechos a la tierra de los pueblos indígenas, con el objeto de detener la pérdida de biodiversidad y la deforestación descontrolada en países con bosques tropicales. El estudio, además, revela que las comunidades originarias y afrodescendientes, administran y protegen al menos la mitad de la zona analizada en el estudio, suficiente para cubrir un área mayor a todo el continente africano, alrededor de 3.000 millones de hectáreas. (Le recomendamos leer: Compromisos climáticos de Colombia: ¿una meta que se puede lograr?)

Las tasas de deforestación en América Latina y el Caribe son significativamente más bajas en los territorios indígenas y tribales donde los gobiernos han reconocido formalmente los derechos colectivos territoriales, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Otro estudio, publicado en marzo de este año (también por la FAO), asegura que las comunidades indígenas y tribales son los mejores guardianes del bosque. Para llegar a esta conclusión, se realizó la revisión de más de 300 estudios publicados en las últimas dos décadas. La investigación también sugiere que la función protectora de estos pueblos indígenas está cada vez más en riesgo, en un momento en que la Amazonía se acerca a un punto de inflexión.

Los resultados más satisfactorios fueron los recopilados en aquellos pueblos indígenas en los que hay títulos legales colectivos reconocidos. “Entre 2000 y 2012, las tasas de deforestación en estos territorios en la Amazonía boliviana, brasileña y colombiana fueron solo la mitad a un tercio de las de otros bosques con características ecológicas similares”, señala el informe.

Por esta razón, garantizar a los pueblos indígenas la tenencia de esos territorios constituye una manera eficiente y rentable de mitigar el cambio climático, sostuvo la agencia en el informe “Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques”. El estudio señala que la ciencia ha demostrado que estos pueblos han sido mucho mejores guardianes de los bosques que otros responsables de esos ecosistemas en la región. Sin embargo, sus pobladores carecen de ingresos dignos y acceso a servicios, y sufren atropellos y destrucción de sus territorios por actores externos que buscan explotar los recursos naturales. En la actualidad aumentan las presiones a las comunidades indígenas de los bosques debido a la creciente demanda de alimentos, minerales, energía, madera, turismo y otros productos y servicios.